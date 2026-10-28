NUEVA YORK: Muere a los 92 años juez a cargo caso Maduro

Escuchar artículo

Reproducir Pausar Detener

NUEEVA YORK 28 Oct.- El juez estadounidense Alvin K. Hellerstein, quien lleva el proceso penal contra el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores, ha muerto este miércoles a los 92 años de edad.

El Tribunal de Distrito Sur de Nueva York ha anunciado el fallecimiento por causas naturales de este magistrado nombrado por el presidente estadounidense Bill Clinton en 1998, según recoge la cadena de televisión CBS.

Hellerstein ha estado a cargo de una amplia variedad de casos federales, entre ellos los atentados perpetrados por Al Qaeda el 11 de septiembre de 2001 y desde hace meses llevaba el caso contra el presidente y la primera dama venezolanos por supuestas represión y tortura sistemáticas, unas acusaciones que se suman a las de 2020 por narcotráfico y delitos relacionados con armas.

El tribunal no ha precisado aún quién será el juez al que se le asignen este y todos los casos de Hellerstein, ni qué efectos tendrá este decisión en el calendario del procedimiento contra el mandatario venezolano.

of-am