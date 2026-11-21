NUEVA YORK.– El Comité del Dominicano en el Exterior (CODEX) celebrará una misa de acción de gracias el próximo domingo 20 de diciembre, con motivo del 39 aniversario del Día del Dominicano en el Exterior, actividad a la que invita a toda la comunidad dominicana residente en esta ciudad.

La ceremonia religiosa está pautada para las 12:00 del mediodía en la Iglesia San Judas Tadeo, ubicada en el 3815 de la Décima Avenida, en Manhattan, Nueva York, informó Máximo Padilla, presidente del CODEX.

Extendió la invitación a los dominicanos residentes en Estados Unidos, sus familiares, relacionados y amigos, para que participen en esta celebración conmemorativa dedicada a reconocer la presencia, los aportes y la trayectoria de la diáspora dominicana.

Destacó la importancia de mantener vivos los vínculos culturales, sociales y espirituales de los dominicanos que residen fuera de su país de origen, así como de propiciar espacios de encuentro y confraternidad entre los miembros de la comunidad.

La misa forma parte de las actividades conmemorativas del Día del Dominicano en el Exterior, una fecha que resalta la contribución de los compatriotas establecidos en distintas partes del mundo al desarrollo de la República Dominicana.

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