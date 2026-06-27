NUEVA JERSEY: Nativos de San Cristóbal harán tertulia 

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NUEVA YORK. – Una tertulia para pasar revista a hechos históricos sobresalientes de la ciudad de San Cristóbal, República Dominicana, será celebrada este domingo 28 en Elizabeth, Nueva Jersey.

La denominada “Tertulia Sancristobera” tendrá efecto a partir de las 3 de la tarde en la residencia de Lola Martínez, 716 Park Avenue, en Elizabeth.

La actividad, abierta a los sancristobalenses en general, tendrá como expositor principal al periodista José Pimentel Muñoz, organizador en Santo Domingo del Encuentro Histórico de San Cristóbal y autor del libro Memorias de San Cristóbal.

En la Tertulia se anunciarán los preparativos para la participación en el desfile dominicano de El Bronx, a efectuarse en julio dedicado a la provincia de San Cristóbal.

Mayores detalles del conversatorio pueden obtenerse con Lola Martínez en el teléfono 908-966-5361.

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