Notting Hill: ¿y dónde estuvo RD?

Escuchar artículo

Reproducir Pausar Detener

Por EDWIN PINEDA CARRASCO

LONDRES, Inglaterra.- Hace poco asistí al 60 aniversario del Notting Hill Carnival. Encontré una multitudinaria celebración llena de color, música, disfraces, gastronomía y expresiones culturales de las diferentes comunidades caribeñas.

Como dominicano, pude ver a otros compatriotas disfrutando de la actividad. Por eso quiero ser preciso: los dominicanos sí estuvimos presentes en Notting Hill. Lo que no vi fue una representación institucional visible de la República Dominicana.

No vi un stand dominicano, una delegación oficial claramente identificada, una comparsa, una presentación artística o un espacio dedicado a mostrar nuestra cultura. Y ahí nace el reclamo: ¿dónde estuvieron la Embajada Dominicana en Londres, INDEX y nuestros diputados de ultramar?

Notting Hill Carnival no es simplemente una fiesta. Sus raíces están vinculadas a la comunidad caribeña de Londres y a una historia de identidad, integración y lucha contra las tensiones raciales y sociales. Desde 1966 se convirtió en una de las mayores celebraciones de la cultura caribeña en Europa.

Este año, al celebrarse su 60 aniversario, la oportunidad era todavía mayor. El programa reunió bandas de mas, steel bands, soca, calipso, agrupaciones brasileñas, escenarios y gastronomía. Las distintas comunidades entendieron que estos espacios sirven para mostrar quiénes son y para proyectar su cultura ante el mundo.

Y aquí hay algo que debemos decir con claridad: la política pública y el presupuesto destinado a la representación del Estado dominicano en el exterior deben tener resultados. El dinero que administra el Estado no es propiedad de los funcionarios; proviene del pueblo dominicano. Por tanto, también debe utilizarse estratégicamente para promover nuestra imagen, nuestra identidad y nuestra cultura.

Si existen recursos para mantener instituciones y representaciones dominicanas en el exterior, también debe existir una política seria para llevar nuestra cultura a los grandes escenarios internacionales. No se trata de gastar por gastar. Se trata de invertir con planificación, objetivos y resultados medibles en la promoción de la República Dominicana.

La embajada

La Embajada Dominicana en Londres debe comprender que la diplomacia no es solamente consular y protocolar. La cultura es una herramienta de diplomacia. El merengue, la bachata, nuestro carnaval, folklore, gastronomía, arte, literatura y nuestros artistas pueden convertirse en embajadores de la República Dominicana.

INDEX también debe revisar su agenda cultural. Los dominicanos que vivimos fuera no somos solamente remesas, estadísticas o votos. Somos una comunidad que puede convertirse en una poderosa plataforma para promover la identidad y los valores culturales dominicanos en Inglaterra y en toda Europa.

Nuestros diputados de ultramar tampoco deberían mantenerse al margen. Representar a los dominicanos en el exterior significa mucho más que aparecer durante las campañas electorales. También significa impulsar políticas, gestionar iniciativas y exigir que los recursos públicos destinados a la diáspora produzcan beneficios y resultados para la comunidad.

Mi crítica no significa que no hubiera dominicanos. Yo estuve allí y vi a otros dominicanos. Precisamente por eso el reclamo es institucional: ¿cómo es posible que los ciudadanos dominicanos estén presentes por iniciativa propia mientras no se perciba una representación oficial organizada de nuestro país?

Si la Embajada, INDEX o nuestros diputados realizaron alguna gestión para promover la participación dominicana en el Carnival 2026, que la comunidad la conozca. Que lo digan y que lo demuestren. Y si no existió una iniciativa, debemos preguntarnos por qué se dejó pasar una oportunidad que podía servir para proyectar nuestra cultura.

El calendario oficial del Notting Hill Carnival ya tiene programada la edición de 2027, con actividades previstas para los días 28, 29 y 30 de agosto. Esto significa que hay tiempo suficiente para planificar una verdadera representación dominicana. Ver Información https://nhcarnival.org/carnival-info

Desde ahora deberían sentarse la Embajada, INDEX, los diputados de ultramar, las asociaciones dominicanas, artistas, músicos, bailarines, emprendedores y jóvenes. Hay que preparar una delegación que incluya cultura, música, gastronomía, arte y nuestras tradiciones. El presupuesto público debe convertirse en presencia, promoción y resultados; no solamente en estructura administrativa.

Los dominicanos queremos ver nuestra bandera, escuchar nuestro merengue y nuestra bachata, disfrutar de nuestra gastronomía y mostrar nuestro carnaval. Queremos que quienes asistan a Notting Hill conozcan que la República Dominicana también forma parte de la riqueza cultural del Caribe.

Los dominicanos estuvimos allí. Para 2027 queremos que también esté allí la República Dominicana, con una representación oficial digna, organizada y visible. Porque los recursos del pueblo deben servir también para proyectar al pueblo, su identidad y su cultura ante el mundo.

eepinedacarrasco@gmail.com

jpm-am