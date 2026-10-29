Nogueras y Durán acaparan semifinal motocross en La Vega

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EL PINO, La Vega.– Los estelares pilotos dominicanos Franklin Nogueras y Luis José Durán acaparan la atención de los aficionados durante los entrenamientos previos a la semifinal del Campeonato Nacional de Motocross, programada para este domingo 1 de noviembre en la pista internacional de El Pino, en La Vega.

La velocidad y las maniobras de ambos competidores han elevado las expectativas de cara a una jornada que reunirá a corredores de todas las categorías, a partir de las 10:00 de la mañana.

Alvin “Pepe” Caba, director general del evento, manifestó su entusiasmo por la asistencia de aficionados a los entrenamientos, luego de asumir la organización de la competencia y los trabajos de remodelación de la pista.

“Esto es pura competencia diaria en los entrenamientos, sobresaliendo como siempre los duelos en las categorías superiores con el líder absoluto, Franklin Nogueras, pero aparece un fuerte rival que ha corrido poco este año y no se ve en lugares preponderantes de los numeritos oficiales: Luis José Durán”, expresó Caba.

FEDERACIÓN GARANTIZA ORGANIZACIÓN Y SEGURIDAD

El presidente de la Federación Dominicana de Motociclismo (FDM), Carlos Amiro Finke Brugal, informó que fueron seleccionados con anticipación los integrantes del equipo técnico, jueces y personal médico que trabajarán durante la jornada.

Explicó que el personal ya participa en los entrenamientos y en el reconocimiento del trazado, como parte de los preparativos para la semifinal.

La programación contempla todas las categorías del campeonato nacional, en una jornada que promete intensos enfrentamientos por las posiciones de clasificación.

NOGUERAS DOMINA LAS CATEGORÍAS SUPERIORES

De acuerdo con los resultados oficiales acumulados, Franklin Nogueras encabeza las clasificaciones de MX-1, para expertos en motores de 450 cc, con 186 puntos, seguido de Joshua Holsteinson, con 148, y Jossiel Ismaury “La Iguanita” Brito, con 106.

En MX-2, para expertos en motores de 250 cc, Nogueras también ocupa el primer puesto, con 197 puntos. Holsteinson suma 164 y Brito acumula 127.

LÍDERES POR CATEGORÍAS

Las posiciones individuales divulgadas por la organización presentan el siguiente panorama:

Preexpertos: Jorge Isaac Suárez, 183 puntos; Seigel Ayala, 179; y Gabriel Alonso, 130.

Jorge Isaac Suárez, 183 puntos; Seigel Ayala, 179; y Gabriel Alonso, 130. Máster A: Ariel Lora, 197; Ronald Herrera, 135; y José Castaños, 121.

Ariel Lora, 197; Ronald Herrera, 135; y José Castaños, 121. Máster B: Tirso Martí, 194; Anthony “El Rayo” Jiménez, 172; y Paul Pavone, 146.

Tirso Martí, 194; Anthony “El Rayo” Jiménez, 172; y Paul Pavone, 146. Novatos: Lisandro de los Santos, 191; Milton Alexis, 166; y Johan Peralta, 97.

Lisandro de los Santos, 191; Milton Alexis, 166; y Johan Peralta, 97. 85 cc: Randy Liriano, 200 puntos. Las posiciones restantes están pendientes de revisión técnica oficial.

Randy Liriano, 200 puntos. Las posiciones restantes están pendientes de revisión técnica oficial. 65 cc: Albert Betances, 182; Adriel Jung, 172; y Franklin Morillo, 138.

Albert Betances, 182; Adriel Jung, 172; y Franklin Morillo, 138. Súper pee wee: Hamlet Veras, 195; Luis Alvarado Jr., 179; y Ángel Moisés Díaz, 158.

Hamlet Veras, 195; Luis Alvarado Jr., 179; y Ángel Moisés Díaz, 158. Pee wee: Luis Alvarado Jr., 122; Hazael Lora, 98; y Armando López, 96.

Luis Alvarado Jr., 122; Hazael Lora, 98; y Armando López, 96. Principiantes: Richard González, 181; Yoel Valdez, 174; y Julio César, 148.

RESPALDO DE EMPRESAS

La semifinal nacional de motocross cuenta con el patrocinio de Pancho Motors, Motores Gacela, Maíz Pepe, Agregados Mora León, Petronán, Petz, Ferretería Ochoa, Agencia Livia, Cheche Autos y otras empresas.

Los organizadores esperan una jornada competitiva en la que los principales pilotos buscarán mejorar sus posiciones en el campeonato y ofrecer un espectáculo de velocidad y destreza a los aficionados que acudan a la pista internacional de El Pino.

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