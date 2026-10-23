Noel Pacheco hace historia para el boxeo dominicano en el 2026

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PUEBLA, México. – El dominicano Noel Pacheco se convirtió este miércoles en el primer boxeador de la República Dominicana en clasificar al torneo de esa disciplina de los Juegos Panamericanos de Lima, Perú, previstos para el próximo año.

Pacheco, quien compite en la división de los 80 kilogramos, derrotó por decisión unánime, 5-0, al nicaragüense Wilberth José Vega, a quien superó con una combinación de defensa efectiva y ataques precisos.

El púgil dominicano, medallista de oro en los pasados Juegos Centroamericanos y del Caribe celebrados en Santo Domingo, volvió a demostrar sus condiciones sobre el cuadrilátero en la justa que se disputa en la ciudad mexicana de Puebla.

En su primera presentación, Pacheco había vencido por puntos, 4-1, al estadounidense Lavant Brownlee, resultado que le permitió avanzar en la competencia y acercarse a su objetivo de asegurar la clasificación panamericana.

ENCARNACIÓN GANA POR NOCAUT

El también integrante de la selección nacional, Miguel Ángel Encarnación, derrotó por nocaut al haitiano Trenvyen Diamond Barthelus, luego de que su rival recibiera tres conteos en el segundo asalto, lo que provocó la detención del combate.

Encarnación compite en la división de los 65 kilogramos y necesita ganar su próximo compromiso, frente al representante de Canadá, para asegurar su clasificación a los Juegos Panamericanos de Lima.

GÉNESIS DE LA ROSA CAE ANTE BRASIL

En otro combate, Génesis de la Rosa, de la categoría de los 57 kilogramos, perdió por decisión 4-1 ante el brasileño Juci Sergueira, pese a ofrecer una buena demostración sobre el cuadrilátero.

La delegación dominicana tuvo un inicio positivo en la competencia, con victorias en sus primeras cuatro presentaciones, a cargo de Génesis de la Rosa, Estefani Almanzar, Ricardo Cuello y Noel Pacheco, según la información suministrada.

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