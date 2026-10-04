Noche aciaga para dominicano Rafael Dolis en béisbol japonés

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Tokio, 4 oct.- El lanzador dominicano Rafael Dolis vivió hoy una noche aciaga en la Liga japonesa de béisbol, al cargar con el revés de su equipo.

El relevista quisqueyano permitió dos carreras en solamente un tercio de actuación, con un boleto, que decretaron la derrota de sus Tigres de Hanshin cuatro carreras por seis frente a Carpas de Hiroshima.

Previamente su compatriota Anderson Severino había aguantado la ventaja al tolerar un sencillo sin carreras, pero todo cambió en la parta baja del octavo episodio.

Por los ganadores, su coterráneo Sandro Fabián se fue de 2-1, aunque esto no modifica la condición de líder de los Tigres en la Liga Central.

Con tres partidos todavía por disputar de la etapa regular, los felinos tienen seguro el título liguero y la ventaja de campo para la llamada Serie Clímax, donde esperarán por el vencedor entre sus escoltas: Estrellas de la Bahía y Gigantes de Yomiuri.

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