Niño vio tiroteo ICE contra su padre sufre pesadillas y dejó de hablar

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NUEVA YORK.- El niño de cinco años que presenció cómo un agente de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) disparó contra su padre, el dominicano Oscar Belgal, durante un operativo en Manhattan, presenta pesadillas y ha dejado de hablar desde el incidente, según su madre, Arianna Montero.

«Está teniendo pesadillas. Pasó por algo que no debería haber pasado», dijo Montero al New York Times, al describir a su hijo como traumatizado por lo ocurrido el jueves en Marble Hill.

De acuerdo con medios locales y la Policía de Nueva York, el menor estaba en el asiento trasero de un SUV plateado cuando un agente efectuó al menos siete disparos. Belgal, de 28 años, resultó herido en el cuello. El hecho ocurrió alrededor de las 4:00 de la tarde en Marble Hill Avenue, cerca de West 225.

CAMBIO DE CONDUCTA

La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, informó que conversó con la madre, quien le explicó que antes el niño era extrovertido y hablador, pero ahora no quiere hablar.

«Anoche hablé con la madre del niño de cinco años que iba en el asiento trasero cuando los agentes del ICE abrieron fuego contra el vehículo de su padre. Gracias a Dios, ella no está organizando el funeral de su pequeño hoy», escribió Hochul en X.

Señaló que Montero teme que el ICE vuelva por su familia y aseguró que habló con el presidente Donald Trump, quien le confirmó que la agencia no regresaría a buscarlos.

«Como madre, lo único que quería hacer era darle un abrazo y decirle que esto nunca debió haberle sucedido a su familia», agregó.

PREOCUPACIÓN DEL PADRE

La preocupación por el niño fue lo primero que Belgal expresó a su abogado, Harold Solís, tras el tiroteo, según declaró el defensor a periodistas luego de una audiencia el viernes en un tribunal federal de Manhattan.

«Está profundamente preocupado por su hijo de cinco años», afirmó Solís, citado por el Daily News. Dijo que su cliente preguntó primero si el menor estaba bien y que lo sabía «muy aterrorizado». Sostuvo además que 24 horas después del incidente aún tenía una bala alojada y continuaba con dolor.

VERSIÓN OFICIAL Y SITUACIÓN JUDICIAL

Las autoridades federales alegan que Belgal intentó huir y embistió dos vehículos usados para bloquearle el paso cuando intentaban ejecutar una orden de arresto. El secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, sostuvo que aceleró contra los agentes y que desconocían que había un niño en el vehículo.

Según el Departamento de Seguridad Nacional, sufrió una herida superficial en el cuello por una bala o esquirlas, fue trasladado a un hospital y luego a un centro de detención migratoria fuera de la ciudad.

El ICE asegura que tiene una condena previa por hurto mayor y arrestos por agresión, robo, drogas y armas, y lo vincula a los Trinitarios.

El juez federal Paul Oetken prohibió su expulsión sin una orden suya y dispuso que permanezca en Nueva York o Nueva Jersey. Actualmente está recluido en el Centro de Detención Metropolitano (MDC) de Brooklyn.