Nayib Bukele ¿reencarnación de quién?

El autor es abogado. Reside en Santo Domingo

POR RAMFIS RAFAEL PEÑA NINA

Suelo todas las noches enchufarme a las noticias mundiales. He le leído que dependiendo de las últimas informaciones que nuestro cerebro procese, así puede ser nuestro sueño De ahí mi gran problema con mi insomnio: el Holocausto de los Judíos contra los Palestinos, la sangre innecesaria que se derrama en Ucrania, por mencionar sólo dos.

Hoy me dispondré negociar con Morfeo en buenos y excelentes términos con la seguridad que tendré que poner despertador para cumplir con mi rutina en abandonarlo a la 5 am, esto, por haber despedido el día con el magistral discurso de ese gran líder y orgullo Latino Americano el Presidente de un pueblo hermano que había sepultado toda esperanza de vivir digname y el paz, me refiero al Salvador y su flamante conductor, el joven Najib Bukele.

Su discurso no tuvo desperdicio alguno y mucho menos señal alguna de hipocresía, digerible, veraz con un alto contenido de gallardía, como muy pocos se han atrevido a tanto.

Mi humilde cultura aun no ha encontrado respuesta a mi gran interrogante, a quien ha reencarnado este joven revolucionario moderno y transformador? Me gustaría recibir respuesta de alguien versado en la historia mundial.

Mis ojos se resistían a pestañar y mis oídos, dejaron de lado la perturbación que suelen tener, para brindar una excelsa atención a cada palabra que el joven Bukele expresó en tan magno evento.

Nos dió cátedra del panorama presente y del futuro inmediato, con sus pronósticos creíbles de cada tema señalado, por un lado apocalípticos pero presentando soluciones a tomar para que no nos pase como al sapo en agua caliente.

Nos presentó magistralmente cada situación, sus consecuencias si dejamos de enfrentar con astucia y decision para dejar atras el lastre que por siglos hemos arrastrado y poder salir de la calamidad, la miseria y el desamparo que hasta el día de hoy los poderosos y enemigos de la humanidad nos han impuesto.

Como dije al principio, hoy podre conciliar un excelente sueño y por ende, un buen descanso, les recomiendo a todos los que padecen como yo de insomnio, que lo escuchen antes de entregarse a Morfeo y podrán ser testigo de lo que espero experimentar esta noche.

