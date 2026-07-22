Ulloa exhorta a la PN asumir su reforma con vocación servicio

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SANTO DOMINGO.– El Defensor del Pueblo, Pablo Ulloa, exhortó este miércoles a los miembros de la Policía Nacional a asumir con compromiso, vocación de servicio y sentido de pertenencia el proceso de reforma y transformación institucional.

En un documento de prensa enviado a ALMOMENTO.NET, consideró que constituye una oportunidad histórica para fortalecer la seguridad ciudadana y consolidar una institución más profesional y respetuosa de los derechos fundamentales.

Ulloa afirmó que la transformación policial debe ir más allá de cambios administrativos, tecnológicos o normativos y requiere la participación activa de quienes tienen la responsabilidad de proteger la vida, la integridad y la seguridad de la población.

Llamó a los agentes a aplicar correctamente el Manual sobre el Uso de la Fuerza y actuar bajo los principios de legalidad, tanto durante el patrullaje como en los recintos policiales.

“La seguridad ciudadana y la protección de los derechos fundamentales deben funcionar en conjunto. Una Policía que actúa con profesionalidad y dentro del marco de la ley protege mejor a la ciudadanía y ofrece mayor seguridad jurídica a sus propios miembros”, expresó.

DICE MANTIENE INSPECCIONES EN DESTACAMENTOS POLICIALES

El Defensor del Pueblo informó que la institución mantiene inspecciones permanentes en destacamentos policiales para investigar posibles violaciones de derechos fundamentales. En ese contexto, una comisión encabezada por el segundo adjunto, Darío Nin, visitó la Dirección Regional de la Policía Nacional en San Cristóbal para recabar información sobre la muerte de Miguel Antonio Lucas, conocido como “Miguelito”.

Precisó que la comisión elabora un informe con los hallazgos, el cual será remitido a las autoridades competentes para contribuir al esclarecimiento del caso.

Como parte de su apoyo al proceso de transformación policial, Ulloa anunció la creación de un Programa Ejecutivo de Formación en Derechos Fundamentales, Actuación Policial y Uso de la Fuerza, dirigido progresivamente a todos los miembros de la institución.

Explicó que la iniciativa será implementada tras la firma de un convenio de colaboración entre el Defensor del Pueblo y la Policía Nacional, mediante jornadas de capacitación orientadas a fortalecer las competencias jurídicas, éticas y operativas de los agentes.

El programa incluirá además un Plan Nacional de Información Ciudadana en los destacamentos policiales, con materiales informativos sobre los derechos y garantías de las personas durante intervenciones, arrestos y procesos de detención.

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