NUEVA YORK: El Banco BHD anuncia su IV Feria Inmobiliaria

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NUEVA YORK- El Banco BHD anunció la celebración de la IV Feria Inmobiliaria New York City, iniciativa que patrocina y que reunirá a más de 25 empresas constructoras e inmobiliarias de reconocida trayectoria en República Dominicana.

El evento se desarrollará del 11 al 13 de septiembre de 2026 en The Armory Arena, ubicada en 216 Fort Washington Avenue, Nueva York, donde los dominicanos residentes en Estados Unidos podrán conocer una amplia oferta de proyectos inmobiliarios localizados en diferentes zonas de República Dominicana.

Durante los tres días de feria se presentarán alternativas de vivienda en distintas etapas de desarrollo, con el propósito de acercar a la diáspora dominicana a oportunidades de inversión y adquisición de propiedades en el país.

La iniciativa también ofrecerá orientación, educación y acompañamiento financiero a quienes contemplan adquirir una propiedad en República Dominicana.

Como parte de su participación, el Banco BHD dispondrá de un programa de asesoría personalizada, a través del cual especialistas de la entidad orientarán a los asistentes sobre las alternativas disponibles para adquirir una vivienda, los aspectos que deben evaluar antes de asumir un compromiso financiero y la preparación necesaria para optar por un financiamiento en el país.

PROPUESTA BUSCA PARTICIPANTES CONOZCAN PROYECTOS

La propuesta busca que los participantes no solo conozcan los proyectos disponibles, sino que también comprendan el proceso de adquisición y puedan evaluar de manera informada las opciones que mejor respondan a sus objetivos y posibilidades económicas.

“La Feria Inmobiliaria New York City patrocinada por el Banco BHD se ha consolidado como un espacio de encuentro entre los dominicanos residentes en Estados Unidos y el sector inmobiliario de República Dominicana”, afirmó Freddy Simó, vicepresidente de Ventas Especializadas del Banco BHD.

Simó destacó que la entidad procura brindar a los interesados la oportunidad de conversar directamente con especialistas, aclarar sus inquietudes y comprender cuál decisión se ajusta mejor a su realidad financiera y etapa de vida.

“Nuestro compromiso es acompañarlos antes, durante y después de una decisión tan importante como adquirir una propiedad”, agregó el ejecutivo.

El Banco BHD cuenta con experiencia en el desarrollo de iniciativas de asesoría financiera dirigidas a dominicanos residentes en el exterior. La institución también ha auspiciado ferias inmobiliarias realizadas anteriormente en Madrid, España, y Zúrich, Suiza.

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