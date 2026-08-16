RD vence a República Checa en el Mundial Femenino Voleibol

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ANDES, Chile.- La selección femenina de voleibol U-17 de República Dominicana se repuso de un comienzo adverso y derrotó 3-1 a República Checa, con parciales de 23-25, 25-22, 25-23 y 25-15, en el Campeonato Mundial Femenino U-17 que se disputa en Chile.

El encuentro correspondió a la fase de clasificación por los puestos del 9 al 16, donde las dominicanas lograron reaccionar después de ceder el primer set y dominar los tres siguientes para quedarse con la victoria.

Con este triunfo, República Dominicana ocupa provisionalmente el noveno lugar de la clasificación, aunque su posición final dependerá de los resultados de los próximos partidos.

Las criollas volverán a la cancha este sábado para enfrentar a Argentina, en otro compromiso correspondiente a la ronda de clasificación.

En las estadísticas colectivas, República Dominicana dominó a las checas en ataque por 49-45 y en bloqueo por 9-7, dos aspectos determinantes para remontar el partido.

La ofensiva dominicana volvió a estar encabezada por Rayni Mondesí, quien tuvo una destacada actuación al registrar 28 puntos. Le siguieron Leandry Almonte, con 16 tantos, y Shanty Pérez, con 12.

República Checa salió decidida y mostró un juego agresivo tanto en ataque como en defensa, logrando imponerse en el primer parcial 25-23 pese a la resistencia de las caribeñas.

A partir del segundo set, las dominicanas elevaron su nivel de juego, mejoraron su desempeño ofensivo y defensivo y lograron imponerse en los tres parciales restantes para asegurar la victoria.

En la defensa volvió a sobresalir la líbero dominicana Jazlyn Peña, quien tuvo una actuación importante para contener los ataques del conjunto europeo.

La dirigente del equipo dominicano, Priscila Rivera, exintegrante de las Reinas del Caribe, destacó la entrega de sus jugadoras y su capacidad para competir pese a su corta edad.

“Son jovencitas muy tiernas que tienen un mundo que aprender, pero me gusta su enfoque y son unas guerreras”, afirmó Rivera, al resaltar el compromiso mostrado por el conjunto dominicano.

La selección quisqueyana buscará este sábado ante Argentina continuar su avance en la clasificación y cerrar de la mejor manera su participación en el certamen mundialista.

of-am