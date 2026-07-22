CARD califica de «atentado» el artículo 310 del Código Penal

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SANTO DOMINGO.– El presidente del Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD), Trajano Potentini, rechazó la nueva redacción del artículo 310 del proyecto de Código Penal, al considerar que constituye una amenaza al ejercicio de la abogacía, al derecho de defensa y a las garantías fundamentales consagradas en la Constitución.

Potentini calificó la disposición como “abiertamente inconstitucional, ilegal e inaceptable”, al sostener que el denominado delito de ultraje en el ámbito jurisdiccional introduce conceptos ambiguos que podrían criminalizar actuaciones inherentes al ejercicio profesional de los abogados.

El artículo 310, aprobado por la Cámara de Diputados, establece sanciones de entre 15 días y un año de prisión, además de multas, para quienes emitan expresiones ofensivas, intimidatorias o amenazantes contra jueces, fiscales, alguaciles, secretarios judiciales, intérpretes o peritos, cuando dichas actuaciones afecten la dignidad de la función judicial o alteren el desarrollo de un proceso.

El presidente del CARD advirtió que la disposición amplía considerablemente el alcance de la figura penal al incluir expresiones verbales, escritos, mensajes electrónicos, gestos y otras actuaciones relacionadas con procesos judiciales, incluso fuera de las salas de audiencia.

VE VULNERA PRINCIPIOS

A juicio del gremio, la norma vulnera principios como la legalidad penal, la seguridad jurídica, la libertad de expresión y el derecho de defensa, al crear un tipo penal susceptible de interpretaciones arbitrarias.

Asimismo, Potentini afirmó que el artículo podría generar un efecto inhibidor sobre mecanismos procesales legítimos, como recusaciones, incidentes, objeciones e impugnaciones, ante el temor de que sean interpretados como actos constitutivos de ultraje.

El dirigente gremial sostuvo que la disposición contraviene diversos artículos de la Constitución dominicana, así como estándares internacionales en materia de derechos humanos y precedentes establecidos por el Tribunal Constitucional y la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

El Colegio de Abogados calificó la pieza legislativa como un “Frankenstein legislativo” y lamentó que las observaciones presentadas por el gremio y otros sectores especializados no fueran incorporadas durante el proceso de discusión en el Congreso Nacional.

ANUNCIA EMPRENDERÀN ACCIONES

Como respuesta, el CARD informó que fue declarado en sesión permanente y anunció la convocatoria de su Junta Directiva Nacional, presidentes seccionales y expresidentes, con el propósito de coordinar una estrategia de defensa institucional.

Entre las medidas anunciadas figuran la presentación de una acción directa de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional, jornadas nacionales de orientación jurídica, gestiones ante el Senado de la República y movilizaciones pacíficas en defensa del derecho de defensa y del Estado de derecho.

Finalmente, Potentini exhortó al presidente Luis Abinader a revisar el contenido de la reforma, a fin de evitar que esta disposición impacte negativamente el proceso de modernización institucional impulsado por el Gobierno.

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