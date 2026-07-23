Senado RD aprueba de urgencia reformas al nuevo Código Penal

SANTO DOMINGO.- El Senado declaró de urgencia y aprobó este miércoles en dos discusiones consecutivas el proyecto que reforma la Ley 74-25, que instituye el nuevo Código Penal de la República Dominicana y debe entrar en vigor el 3 de agosto.
El texto, con las 32 modificaciones introducidas por la Cámara de Diputados y leídas de forma íntegra en el hemiciclo, pasa ahora al Poder Ejecutivo para su promulgación u observación.
REFORMAS CLAVE
Entre los cambios acogidos figuran el artículo 8, sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas, y el artículo 11, relativo a la extensión de esa responsabilidad. También se reformaron el artículo 104, sobre daños por aplicación de sustancias químicas, y los artículos 121, 122 y 123, que tipifican el hostigamiento, el hostigamiento agravado y el hostigamiento cibernético, además del 124 sobre violencia doméstica o intrafamiliar.
OTROS ARTÍCULOS MODIFICADOS
El paquete incluye además el artículo 141 sobre plazo de prescripción, el 142 de exhibicionismo sexual, el 144 de acoso agravado, el 170 sobre autosecuestro, y los artículos 173, 176 y 177 relativos a discriminación, proxenetismo y proxenetismo agravado. Se modificaron también el 192 sobre difusión ilícita de contenido íntimo, el 207 de perjurio, el 208 de difamación, el 209 de difamación extorsiva y el 211 sobre actos considerados no difamatorios, así como el 214 y 215 sobre abandono y abandono agravado de menores, el 248 de bancarrota simple, el 269 de violación de propiedad, el 303 de malversación de fondos públicos, el 310 de ultraje en el ámbito jurisdiccional y el 354 referente a la certificación falsa del estado de salud.
DEBATE EN EL HEMICICLO
Previo a la votación, los senadores de la Fuerza del Pueblo presentaron varias propuestas de modificación que fueron rechazadas por la mayoría. Igual suerte corrió una iniciativa del senador independiente Antonio Taveras.
Muy bien ya está bueno de tener un código penal obsoleto con 200 años de atraso, ya todo el que cometa doble asesinato tendrá también doble condena, también si un delincuente se mete a mi casa tengo derecho a defenderme y a defender los míos, porque todo delincuente que se mete a una casa es decidido a matar o que lo maten.
Traidores, ignorantes lo de ellos es aprobar estampar una firma para el traidor de su líder que nunca sabe nada, sin saber ni entender en qué lío estan metiendo al país , para luego excusarse como asquerosos de que no leyeron