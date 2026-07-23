Senado RD aprueba de urgencia reformas al nuevo Código Penal

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SANTO DOMINGO.- El Senado declaró de urgencia y aprobó este miércoles en dos discusiones consecutivas el proyecto que reforma la Ley 74-25, que instituye el nuevo Código Penal de la República Dominicana y debe entrar en vigor el 3 de agosto.

El texto, con las 32 modificaciones introducidas por la Cámara de Diputados y leídas de forma íntegra en el hemiciclo, pasa ahora al Poder Ejecutivo para su promulgación u observación.

REFORMAS CLAVE

Entre los cambios acogidos figuran el artículo 8, sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas, y el artículo 11, relativo a la extensión de esa responsabilidad. También se reformaron el artículo 104, sobre daños por aplicación de sustancias químicas, y los artículos 121, 122 y 123, que tipifican el hostigamiento, el hostigamiento agravado y el hostigamiento cibernético, además del 124 sobre violencia doméstica o intrafamiliar.

OTROS ARTÍCULOS MODIFICADOS

El paquete incluye además el artículo 141 sobre plazo de prescripción, el 142 de exhibicionismo sexual, el 144 de acoso agravado, el 170 sobre autosecuestro, y los artículos 173, 176 y 177 relativos a discriminación, proxenetismo y proxenetismo agravado. Se modificaron también el 192 sobre difusión ilícita de contenido íntimo, el 207 de perjurio, el 208 de difamación, el 209 de difamación extorsiva y el 211 sobre actos considerados no difamatorios, así como el 214 y 215 sobre abandono y abandono agravado de menores, el 248 de bancarrota simple, el 269 de violación de propiedad, el 303 de malversación de fondos públicos, el 310 de ultraje en el ámbito jurisdiccional y el 354 referente a la certificación falsa del estado de salud.

DEBATE EN EL HEMICICLO

Previo a la votación, los senadores de la Fuerza del Pueblo presentaron varias propuestas de modificación que fueron rechazadas por la mayoría. Igual suerte corrió una iniciativa del senador independiente Antonio Taveras.