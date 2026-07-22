Abinader promete transformar sistema educativo dominicano

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SANTO DOMINGO.– El presidente Luis Abinader asumió este miércoles el compromiso de transformar en políticas públicas los consensos alcanzados en la Consulta Nacional sobre el Futuro de la Educación, con el objetivo de impulsar una profunda transformación del sistema educativo dominicano.

El Mandatario recibió el informe consolidado de la Comisión Ejecutiva para la Transformación Educativa, creada mediante el Decreto 309-26, y destacó que el proceso evidenció la voluntad de la sociedad dominicana de construir una visión compartida sobre la educación a través del diálogo y la participación.

SEÑALA FORTALEZA EDUCACION INICIA CON LA INCLUSION

“La ley que vamos a construir no va a retratar el sistema que ya tenemos: va a hacer posible el que vamos a necesitar”, expresó Abinader, al reiterar que la educación debe ser concebida como un proceso permanente de aprendizaje.

El Jefe del Estado señaló que la transformación educativa debe comenzar desde los primeros años de formación, fortaleciendo la inclusión y garantizando el desarrollo de competencias que permitan a niños, jóvenes y adultos enfrentar los retos de un mundo en constante cambio. Asimismo, resaltó la necesidad de ampliar la educación técnico-profesional, fortalecer la educación superior y promover una legislación moderna.

MINISTRO DE EDUCACION DESTACA LA CONSULTA

Durante el acto, el ministro de Educación, Luis Miguel De Camps, afirmó que la consulta constituye un ejercicio de construcción colectiva que permitirá traducir el consenso ciudadano en decisiones y resultados concretos, centrados en la calidad de los aprendizajes y la igualdad de oportunidades.

En tanto, el ministro de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, Rafael Santos Badía, sostuvo que los resultados fortalecen la articulación entre la educación preuniversitaria, superior y técnico-profesional, así como la ciencia, la tecnología y la innovación.

INFORME RECOGE APORTES REPRESENTANTES SISTEMA

El informe final recoge los aportes de representantes del sistema educativo, la academia, el sector productivo, organizaciones sociales, familias y dominicanos en el exterior. Entre las principales prioridades identificadas figuran la actualización de los contenidos educativos, el fortalecimiento de la formación docente y la incorporación de competencias vinculadas a la tecnología, la inteligencia artificial, la innovación y el pensamiento crítico.

Asimismo, destaca la importancia de reforzar la formación en valores, ética, ciudadanía e identidad, así como promover una mayor participación de las familias en los procesos educativos.

Los resultados de la consulta servirán de base para la formulación de políticas públicas y para la elaboración de una nueva Ley General de Educación, Ciencia y Tecnología.

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