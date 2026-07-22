Dictan tres meses de prisión a mujer acusada de matar hija

La mujer está acusada de lanzar agua caliente y otras torturas contra una perra.

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SANTO DOMINGO.– La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santo Domingo Oeste impuso tres meses de prisión preventiva contra una mujer acusada de causar la muerte de su hija, de 10 años de edad, en un hecho ocurrido el pasado sábado en el sector Batey Bienvenido, de Manoguayabo.

La medida fue dictada a solicitud del Ministerio Público, luego de que la jueza Cecilia Toribio acogiera las evidencias presentadas por el órgano acusador durante la audiencia de coerción.

Según las investigaciones, dirigidas por el fiscal Manuel Medrano, la imputada habría provocado la muerte de la menor mientras ambas se encontraban solas en una habitación de la vivienda familiar.

El expediente indica que un hermano de la acusada intervino tras percatarse de la situación y encontró a la mujer junto a la niña, quien posteriormente fue declarada fallecida a consecuencia de las heridas sufridas.

Durante la audiencia, el fiscal litigante José Manuel Polanco sostuvo que existen elementos de prueba suficientes para vincular a la imputada con la presunta violación de los artículos 295 y 304, párrafo II, del Código Penal Dominicano, que sancionan el homicidio agravado.

La magistrada dispuso que la medida de coerción sea cumplida en el pabellón psiquiátrico del Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Najayo Mujeres, en la provincia San Cristóbal, mientras el Ministerio Público continúa ampliando las investigaciones del caso.

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