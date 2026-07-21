Cuestionan ganancias de ARS por más de RD$20 mil millones

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SANTO DOMINGO.- La Asociación Nacional de Afiliados a la Seguridad Social (Asonafiss) expresó preocupación por la rentabilidad de las Administradoras de Riesgos de Salud (ARS), cuyas ganancias acumuladas superan los RD$20.270,6 millones sin mejoras proporcionales para los afiliados.

Sostuvo que los datos del propio Sistema Dominicano de Seguridad Social (SDSS) reflejan un crecimiento sostenido de los beneficios. El mayor se registró en 2023 con RD$3.847,7 millones, seguido de 2024 con RD$3.096,3 millones, el segundo resultado más alto del período.

Entre 2010 y 2024, las utilidades del sector aumentaron 376 % nominal, con alzas interanuales de 214,6 % en 2012, 148,4 % en 2020 y 143,2 % en 2022, según el análisis de Asonafiss.

REVISIÓN DEL MODELO

Máximo Calzado, consultor jurídico de Asonafiss, afirmó que las cifras obligan a revisar el modelo de intermediación vigente, para que los beneficios se traduzcan en mejor calidad de servicios y coberturas.

De su lado, Joel Rodríguez, presidente de la entidad, pidió al Consejo Nacional de la Seguridad Social (CNSS) fijar posición en favor de la clase trabajadora tras más de dos décadas del sistema.

«Entendemos que estas ganancias deben reflejarse en mejores servicios, procesos de calidad y una atención más eficiente para los afiliados, y no únicamente en beneficios para entidades privadas vinculadas al sector», dijo Rodríguez.

PROPUESTAS Y ACCIONES

Asonafiss cuestionó el papel de la intermediación y solicitó al CNSS evaluar mecanismos que reduzcan costos para los trabajadores y garanticen acceso oportuno a los servicios de salud.

Rodríguez informó que desde el Observatorio de la entidad analizan acciones para defender los derechos de los afiliados, incluyendo propuestas de reforma, movilizaciones y otras iniciativas sociales.