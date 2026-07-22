Partido político de Haití apoya gobierno contra la inseguridad

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Puerto Príncipe, 22 jul.- El Partido del Trabajo para Salvar a Haití (Tapsa) transmitió en un comunicado su apoyo a la campaña liderada hoy por el primer ministro Alix Didier Fils-Aimé para rescatar la seguridad y la estabilidad y celebrar elecciones.

La organización política expresa su respaldo a esa lucha, en medio de una persistente crisis general ante desafíos institucionales y la necesidad de retornar al orden democrático, añadió el diario Gazzette Haiti.

El Tapsa reitera en la declaración su condición de signatario del Pacto Nacional para la Estabilidad y la Organización de Elecciones, mientras el país continúa su período de transición.

Recuerda también su papel como partido fundador de la Conferencia Nacional de dicho Pacto el 10 de julio, y reafirma su compromiso con una solución inclusiva y sostenible a la crisis multidimensional que sufre el país, agrega el periódico.

Esta postura del Tapsa surge ante los retos enfrentados por las autoridades, sobre todo la inseguridad, que afecta la vida de los haitianos, perturba la actividad económica y dificulta el funcionamiento de las instituciones, señala Gazzette Haiti.

El Tapsa -explica el diario- es uno de los diversos actores políticos y sociales que abogan por la convergencia de esfuerzos centrados en la seguridad, el diálogo nacional y la preparación de un proceso electoral creíble.

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