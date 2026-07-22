EEEU y Arabia Saudí firman un acuerdo de cooperación nuclear

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WASHINGTON 22 Jul.- Estados Unidos ha anunciado este miércoles que ha alcanzado un importante acuerdo de cooperación nuclear pacífica con Arabia Saudí que podría allanar el camino para que Riad pueda enriquecer uranio para su programa nuclear civil.

«Estos acuerdos reflejan el compromiso compartido de nuestras dos naciones para fortalecer las relaciones comerciales entre Estados Unidos y Arabia Saudí, proporcionando prosperidad en casa y seguridad a nuestros aliados en el extranjero», ha señalado el secretario de Energía estadounidense, Chris Wright, en un comunicado.

El acuerdo, firmado entre Wright y el ministro de Energía saudí, Abdulaziz bin Salmán, facilitará el acceso de las empresas estadounidenses al programa de energía nuclear de Arabia Saudí, lo que «beneficiará a la industria, a los trabajadores y a las cadenas de suministro de Estados Unidos, al tiempo que ayudará a satisfacer las necesidades energéticas saudíes».

Según ha detallado el Departamento de Energía estadounidense, el acuerdo –que tendrá ahora que ser revisado por el Congreso– «sienta las bases legales para una asociación multimillonaria que durará décadas y que promoverá varios objetivos económicos y estratégicos prioritarios, incluida la no proliferación nuclear».

En concreto, permitirá ampliar las exportaciones de tecnología nuclear estadounidense; crear empleos bien remunerados en Estados Unidos y un crecimiento económico a largo plazo; fortalecer la postura de Washington en materia de energía y seguridad nacional, así como reforzar las normas mundiales de no proliferación y profundizar la asociación estratégica entre ambos países.

of-am