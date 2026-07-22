Abinader entrega certificaciones a empresas en seguridad laboral

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SANTO DOMINGO.– El presidente Luis Abinader encabezó este miércoles el acto en el que el Ministerio de Trabajo entregó 1,087 certificaciones del Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo a 633 empresas e instituciones que cumplieron con los estándares establecidos para garantizar ambientes laborales más seguros.

La actividad, realizada en el Hotel Sheraton y organizada a través de la Dirección General de Higiene y Seguridad Industrial (DGHSI), también incluyó reconocimientos a entidades que han implementado buenas prácticas en prevención de riesgos laborales.

El ministro de Trabajo, Eddy Olivares Ortega, destacó que esta constituye la mayor entrega de certificaciones realizada en la historia del programa y resaltó que es la primera vez que un presidente de la República participa en esta iniciativa, lo que, a su juicio, evidencia que la seguridad y salud laboral se han convertido en una prioridad de Estado.

Olivares afirmó que la prevención de riesgos laborales no debe verse como un requisito administrativo, sino como un compromiso ético, jurídico y humano orientado a proteger la vida, la salud y la dignidad de los trabajadores.

Explicó que las certificaciones fueron otorgadas a organizaciones que cumplieron con el Reglamento 522-06 sobre Seguridad y Salud en el Trabajo y la Resolución 04-2007, normas que establecen la identificación y control de riesgos, capacitación del personal, implementación de programas preventivos y suministro de equipos de protección.

El funcionario señaló que el Ministerio de Trabajo continuará fortaleciendo los programas de inspección, capacitación, asistencia técnica y acompañamiento a las empresas, ante la necesidad de reducir los accidentes laborales registrados en el Sistema Dominicano de Seguridad Social a través del Instituto Dominicano de Prevención y Protección de Riesgos Laborales (Idopril).

RECONOCEN INSTITUCIONES SINDICALES

Durante la ceremonia fueron reconocidas instituciones como la Confederación Patronal de la República Dominicana (Copardom), la Asociación de Comerciantes e Industriales de Santiago (ACIS), la Confederación Autónoma Sindical Clasista (CASC) y el Centro de Operaciones de Emergencias (COE), por sus aportes al fortalecimiento de la cultura preventiva.

Asimismo, fueron destacadas por primera vez varias instituciones públicas incorporadas al programa, entre ellas la Dirección General de Aduanas, la Superintendencia de Bancos y la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD).

El presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep), Celso Juan Marranzini, valoró la iniciativa y afirmó que invertir en la seguridad y bienestar de los trabajadores fortalece la productividad, la competitividad empresarial y el diálogo tripartito entre Gobierno, empleadores y empleados.

De su lado, el presidente de la CASC, Gabriel del Río Doñé, resaltó que el cumplimiento de las normas de seguridad laboral contribuye a proteger la vida de los trabajadores, promover el trabajo decente y fortalecer la paz laboral.

Entre las empresas reconocidas figuran Banco Popular Dominicano, Barrick Pueblo Viejo, AES Dominicana, Corporación Aeroportuaria del Este, Cedimat, Molinos del Valle, Rizek Dominicana, Aeropuerto Internacional del Cibao, Central Romana Corporation, B. Braun Medical, Grupo Ramos, Banco BHD, APAP y otras entidades que han sobresalido por sus sistemas de gestión en seguridad y salud ocupacional.

El Programa de Reconocimiento a la Excelencia en Seguridad y Salud en el Trabajo, creado en 2020 por el Ministerio de Trabajo, tiene como objetivo incentivar la mejora continua y consolidar una cultura preventiva que garantice condiciones laborales más seguras para los trabajadores dominicanos.

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