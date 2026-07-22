Santo Domingo y Pedernales concentran 23% ilegales presos

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SANTO DOMINGO.– La Dirección General de Migración (DGM) informó que durante las últimas 72 horas fueron detenidos 2,990 extranjeros en condición migratoria irregular en operativos realizados en todo el territorio nacional, de los cuales 2,092 fueron aprehendidos directamente por agentes de la institución.

Según el organismo, las intervenciones ejecutadas entre el domingo 19 y el martes 21 de julio contaron con el apoyo de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Del total de detenidos, el 70 % corresponde a acciones realizadas por agentes migratorios.

Los reportes oficiales indican que Santo Domingo registró 332 detenciones y Pedernales 361, para un total de 693 personas, equivalente al 23.17 % de los operativos efectuados en el país durante ese período.

Solo el martes 21 de julio, la DGM reportó la detención de 947 indocumentados, de los cuales 226 fueron entregados por el Ejército de República Dominicana y 102 por la Policía Nacional.

Asimismo, la institución informó la deportación de 768 extranjeros hacia su país de origen a través de los puntos fronterizos de Elías Piña, con 333 repatriaciones; Dajabón, 240; Jimaní, 108, y Pedernales, 87.

En el Gran Santo Domingo y el Distrito Nacional, los operativos fueron realizados en sectores como El Almirante, Villa Mella, Villas Agrícolas y la avenida Duarte. En Pedernales, las intervenciones abarcaron Oviedo, Juancho, La Colonia, Manuel Goya, Los Tres Charcos, Aguas Negras, Mencía, Ávila y Paso Sena.

De igual manera, la DGM mantiene operativos diarios en provincias de la región Este, incluyendo La Altagracia y La Romana, específicamente en Bávaro, Verón, Barrio Nuevo, Villa Playwood, Guateque, La Janda, El Ejecutivo, Machiplán, la avenida Las Palmas y Mata Mosquito.

La entidad destacó que cuenta con 1,023 agentes migratorios de Reacción Rápida (ARR), capacitados para ejecutar procesos de interdicción conforme a los protocolos establecidos y en apego a la Ley General de Migración 285-04, aplicando el uso racional y proporcional de la fuerza durante sus actuaciones.

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