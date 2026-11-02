Nayib Bukele en el ajedrez de Dios con Haití (OPINION)

“La suerte pone fin a los pleitos, Y decide entre los poderosos”. Proverbios 18, 18.

En el tablero de las posibilidades ¿No que todo es posible? Se arrecia la batalla, y los jugadores saben que el reloj divino sigue corriendo, el triunfo de unos esta determinado por el fracaso del otro, por supuesto, esto en el juego de los hombres, más, cuando advertimos la entrada de un nuevo jugador, el estadio completo pasa de la algarabía estruendosa al silencio paralizante, ni una bocanada de aire interrumpe la solemnidad del momento, y nos reclama diciendo: “¿Quién es ese que interrumpe el consejo Con palabras sin sabiduría?”, Job 38, 1.

Nos ha faltado entendimiento, y agréguenle una soberbia fiera, no hemos hecho lo propio todavía, aun y a pesar del decreto de YHVH: “Por mí mismo hice juramento, de mi boca salió palabra en justicia, y no será revocada: Que a mí se doblará toda rodilla, y jurará toda lengua”. Isaías 45, 23. ¿Cómo no se han dado cuenta aun, que la vida del hombre es como un soplo y sus días sobre la faz de la tierra cual neblina mañanera?

Aun así y muy a pesar de la obstinación de los hombres, nuestro PADRE CREADOR es misericordiosísimo, su paciencia es compasión, entra en nuestros juegos, aunque ya han pasado nuestras horas para los mismos, nos va conduciendo con ternura en la quietud de la noche a nuestras respectivas camas, con cantos y mimos nos infunde su sueño, uno que en verdad no lo es, más bien es Despertar.

El REY y SOBERANO de la creación nos ha hecho una invitación para una grande y única celebración, vayamos pues, malos y buenos, el telón se ha cerrado y tras los bastidores, donde nos ocultaban nuestra verdadera identidad, nos revelamos tal y cuales somos, es el fin de los personajes, el show de los muppets se terminó, ¡gocémonos el momento! Sentémonos en la mesa del banquete del Dios Altísimo, porque escrito esta: “Porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice YHVH; porque perdonaré la maldad de ellos, y no me acordaré más de su pecado”. Jeremías 31, 34

¿Cómo es que no logran verlo? Los lideres de mi pueblo están ciegos, Dios Altísimo no juega ni a un bando ni al otro, EL es el dueño del juego, y ha enviado su ángel para asediarlos y moverlos a la reflexión, Nayib Bukele ha traído la última convocatoria para las fiestas de boda del hijo del Rey (Mateo 22). En el ajedrez de La FUERZA DIVINA no hay perdedores, ni bandos, pero si rechazáis su invitación, escrito esta: ¡Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo! Hebreos 10, 31.

of-am