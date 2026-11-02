Nahiony Reyes y JC Pichardo conducirán los Soberano 2027

SANTO DOMINGO.– Nahiony Reyes y Juan Carlos Pichardo serán los presentadores de la edición 42 de los Premios Soberano, programada para el miércoles 17 de marzo de 2027, informó la Asociación de Cronistas de Arte (Acroarte).

Ambos comunicadores asumirán por primera vez la conducción de la principal premiación artística del país, cuya producción general estará a cargo de César Suárez Jr., a través de CSJR Producciones, por cuarto año consecutivo.

La presidenta de Acroarte, Marivell Contreras, destacó que la elección busca combinar entretenimiento, humor y profesionalidad durante la ceremonia.

Reyes obtuvo el Soberano como Presentadora de televisión en 2020 y volvió a ser nominada en 2024. Pichardo, por su parte, ganó tres años consecutivos el premio a Comediante del año, en 2017, 2018 y 2019.

El humorista también recibió una nominación como Revelación del año en 2015 y otra como Comediante del año en 2020.

Creada en 1985, la premiación reconoce cada año a figuras y producciones destacadas en comunicación, cine, música y artes escénicas, tanto en el ámbito nacional como internacional.

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