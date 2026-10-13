¡Nadie mejor que el nieto del Jefe, Trujillo! (OPINIÓN)

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Discursos incumplidos, promesas rotas y palabras que se convierten en humo. Mientras tanto, el pueblo dominicano sigue atrapado en un círculo vicioso: sacar del poder a un partido para colocar a otro, cambiar un color por otro y terminar sufriendo las mismas decepciones, la corrupción, la inseguridad y el deterioro económico y social.

LEONEL FERNÁNDEZ: UNA INTELECTUALIDAD CON GOBIERNOS ESCANDALOSOS Y SIN RESULTADOS

Leonel Fernández gobernó la República Dominicana durante tres períodos presidenciales. Sin embargo, persisten problemas estructurales que sus gobiernos no lograron resolver, como las deficiencias del sistema eléctrico y las desigualdades en la educación. Aun así, Leonel tiene aspiraciones presidenciales por cuarta vez. Lo que no hizo en tres períodos no lo va a resolver en uno más. El pueblo no se merece un cuarto gobierno de Leonel.

Su trayectoria también está marcada por controversias relacionadas con la corrupción que el pueblo no debe olvidar: los casos PEME y PRODABA, el escándalo de Sun Land, los cuestionamientos sobre la compra de vagones del Metro, los contratos de obras públicas en Haití vinculados a empresas de Félix Bautista y las investigaciones por presuntos sobornos en la adquisición de los aviones Super Tucano.

Y hay una herida que no debemos olvidar: el 4 % del PIB para la educación. Fueron necesarias grandes movilizaciones populares para conquistar una inversión que debió ser una prioridad nacional.

¿De qué sirve tener gobernantes intelectuales y cosmopolitas como Leonel si no creen en la inversión en la educación de la juventud dominicana?

Ahora aparece Omar Fernández como representante de una nueva generación. Nadie debe condenarlo por ser hijo de su padre, pero tampoco podemos ignorar su apellido político, su base, los miembros de su partido y las relaciones políticas que ha heredado.

La Fuerza del Pueblo (FUPU) nació de la división del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), tras unas primarias controvertidas, fraudulentas y desleales en las que se enfrentaron Leonel Fernández y Gonzalo Castillo, candidato de Danilo Medina.

La juventud de un candidato no garantiza la renovación de un sistema político fracturado por la corrupción. La verdadera renovación exige independencia, transparencia y garantías de que no regresarán las mismas prácticas ni los mismos grupos de poder. Omar no es culpable de los actos de su padre, pero nació y creció dentro de su círculo político.

Las figuras que aún militan en sus estructuras políticas mantienen sus aspiraciones de poder para las próximas elecciones presidenciales. Por estas razones, no podemos depositar nuestra confianza en un legado plasmado en sus pasados gobiernos, cuya trayectoria está marcada por incumplimientos y por la falta de compromiso con los pobres.

HIPÓLITO MEJÍA: UN AGRÓNOMO CON MÁS ESCÁNDALOS DE CORRUPCIÓN DE LO QUE INVIRTIÓ EN EL CAMPO

Su gobierno quedó marcado por controversias como el Plan Renove, el caso Pepe Goico y el fraude bancario de Baninter, que desembocó en una profunda crisis económica en 2003. La inflación se disparó y el dólar llegó a cotizarse alrededor de RD$60, golpeando el bolsillo de miles de familias dominicanas.

Hoy, las estructuras políticas vinculadas a aquella generación siguen teniendo influencia. Carolina Mejía, hija del expresidente, ocupa la Alcaldía del Distrito Nacional y representa la continuidad de un apellido con peso dentro del PRM.

Otra estructura política que nace de la división, el egocentrismo político, las ambiciones de poder y las disputas internas entre Miguel Vargas Maldonado, Hipólito Mejía y otros dirigentes del Partido Revolucionario Dominicano (PRD) es el Partido Revolucionario Moderno (PRM), que hoy está en el poder.

Hoy, el PRM nos presenta «el cambio de Luis Abinader», cuyo gobierno enfrenta una situación cambiaria en la que el dólar vuelve a superar los RD$60, recordando las dificultades económicas de la época de Hipólito Mejía. Estos políticos no son de confiar; han contribuido, desde mi perspectiva, al deterioro del patrimonio nacional, de los valores y de las familias dominicanas.

NIETO DE TRUJILLO

Aquí surge una pregunta incómoda, pero no tanto como las opciones anteriores: ¿votaría usted por el nieto de Rafael Leónidas Trujillo? ¡Yo sí!

Ramfis Domínguez Trujillo nació nueve años después del asesinato del dictador. No gobernó durante la dictadura ni participó directamente en ella. Creció fuera de la República Dominicana, marcado por el peso de un apellido que despierta heridas profundas en nuestra historia.

La dictadura de Trujillo dejó víctimas, represión y sufrimiento. Eso no debe borrarse ni justificarse. Pero también debemos reconocer que una persona no es automáticamente culpable de los crímenes de sus antepasados.

Su proyecto político debe juzgarse por sus propias ideas, sus acciones y las garantías democráticas que esté dispuesta a ofrecer. Desde 2014, Ramfis ha impulsado su proyecto político y ha enfrentado obstáculos y cuestionamientos relacionados con su apellido y sus aspiraciones presidenciales.

A diferencia de Omar y Carolina, que son herederos del patrimonio político de sus padres, expresidentes del país, Ramfis ha luchado incansablemente por abrirse un espacio político propio: desde la creación de su partido, el Partido Esperanza Democrática (PED), y la defensa de sus derechos constitucionales de elegir y ser elegido, hasta el enfrentamiento de difamaciones, abusos de poder y el rechazo de un sector de la sociedad por haber nacido en la familia del generalísimo Rafael Leónidas Trujillo Molina.

Todavía mayor ha sido el sacrificio de renunciar a su ciudadanía estadounidense, invertir grandes cantidades de su patrimonio económico en su proyecto político e ignorar acusaciones malintencionadas contra su honor y su persona.

Ramfis ha seguido luchando por su candidatura política en contra de la voluntad de su madre, Angelita, quien, por un temor válido, no quería ver a su preciado hijo expuesto al odio y al desprecio de un sector del pueblo dominicano.

Sin embargo, el nieto de Trujillo se mantiene firme. No ha vendido su honor, a pesar de las tentadoras ofertas económicas del poder para comprar su apoyo, ni ha desistido de su proyecto político, que considera el mejor plan de gobierno para el bienestar del país. A pesar de los atropellos, las calumnias y la vulneración de sus derechos a elegir y ser elegido como candidato presidencial, continúa adelante.

Ningún político dominicano de los últimos 40 años ha tenido que sacrificar tanto por sus aspiraciones políticas. Nadie jamás.

Ramfis representa el progreso y propone sustituir un gobierno presidencialista por uno federalista. También mantiene el sueño de reivindicar el apellido Trujillo para el orgullo de sus hijas y de reparar, en alguna medida, las sombras más oscuras de la dictadura de su abuelo.

El temor mediático a juzgar a una persona por sus lazos sanguíneos nos obliga a plantear una pregunta: entre los descendientes de expresidentes que hoy participan activamente en la política dominicana, ¿qué representa cada apellido para el futuro del país?

Desde mi perspectiva, los Fernández y los Mejía simbolizan la continuidad de un modelo político que ha fracasado, dejando escasez, desorden y retrocesos. En contraste, el apellido Trujillo, con sus luces y sombras históricas, evoca autoridad, orden y nacionalismo. Por eso, mi voto y el de mi familia es por el nieto del Jefe, Ramfis Domínguez Trujillo.

dh/am