N. JERSEY: Empresaria Gigi Núñez representa a RD en Desfile de Essex

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NUEVA JERSEY.- La empresaria y comunicadora Gigi Núñez representó con orgullo a la República Dominicana al participar como madrina internacional del Desfile y Festival Dominicano del Condado de Essex, celebrado el domingo 25 de octubre en Newark, Nueva Jersey.

El evento reúne cada año a cientos de dominicanos residentes en Estados Unidos para celebrar sus raíces, cultura y tradiciones.

Durante la celebración, Gigi Núñez, junto a su padre José Núñez y su hermano Pascal Núñez, oriundos de la provincia de La Vega, recibió la antorcha simbólica del desfile. El gesto marca el inicio del camino hacia la edición de 2027, que estará dedicada a La Vega en reconocimiento a su historia, identidad y aportes a la cultura dominicana.

UNA FIESTA DE LA DOMINICANIDAD

El Desfile y Festival Dominicano del Condado de Essex, presidido por Ariagna Perello, se ha consolidado como un espacio de encuentro para la comunidad dominicana en Nueva Jersey, que destaca cada año las expresiones culturales, el talento y los valores que identifican al país.

La próxima edición, dedicada a La Vega, se celebrará el 26 de septiembre de 2027 y promete exaltar la riqueza cultural, las tradiciones y el espíritu festivo de la provincia.

jt-am