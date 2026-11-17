SANTO DOMINGO.- El Museo Memorial de la Resistencia Dominicana (MMRD) inaugurará este próximo miércoles 18 de noviembre una exposición temporal en la Universidad de Orleans, en Francia.

Se trata de «Patria y Pedrito: hogar de resistencia», sobre la pareja de esposos integrada por Pedro González y Patria, la mayor de las hermanas Mirabal, quienes se involucraron en la lucha clandestina contra la dictadura de Trujillo entre 1959 y 1960.

El montaje forma parte de un acuerdo entre el museo y la universidad francesa, que este año celebra el tercer aniversario de la Cátedra de Estudios Culturales Dominicanos Hermanas Mirabal.

ACTO DE INAUGURACIÓN

Al acto de inauguración asistirán autoridades dominicanas encabezadas por el embajador David Puig, así como una delegación del Museo de la Resistencia encabezada por su directora, Dra. Luisa De Peña Díaz, y la presidenta de la Fundación Museo Memorial, Noris González Mirabal.

También asistirán descendientes de la pareja González Mirabal, sobre cuya vida, su hogar y su compromiso de lucha versa la exposición, curada por la periodista Patricia Solano, directora de exposiciones temporales del Museo de la Resistencia.

PROGRAMA «EL MUSEO SE MUEVE»

Este esfuerzo conjunto con la universidad francesa fortalece el programa «El Museo se Mueve», una iniciativa que busca acercar a la institución a otras comunidades, tanto del país como del extranjero.