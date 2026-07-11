Museo Arte Moderno inaugura “Tauromaquias” de Sofía Prida

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SANTO DOMINGO.- El Museo de Arte Moderno de Santo Domingo inauguró la exposición “Tauromaquias”, de la artista dominicana Sofía Torres Prida, luego de su presentación en la Fundación Cajasol de Sevilla, España.

La muestra combina fotografía e investigación antropológica para explorar la identidad, el territorio y la memoria histórica compartida entre Europa y América.

Durante la inauguración, Torres Prida explicó que su propósito no fue emitir juicios sobre la tauromaquia, sino aproximarse a ella como un fenómeno cultural e histórico complejo. “Quise acercarme desde la fotografía y la investigación para comprenderla y reflexionar sobre nuestra historia compartida”, afirmó.

La artista agradeció el respaldo del Museo de Arte Moderno, el Ministerio de Cultura, instituciones y empresas patrocinadoras, así como la colaboración del torero Andrés Roca Rey, quien facilitó su acceso a este universo cultural.

INVESTIGACIÓN ENTRE AMÉRICA Y EUROPA

La exposición reúne varios años de trabajo de campo realizado en España, Francia, Portugal, Perú, México, Ecuador y Colombia. Torres Prida documentó espacios menos visibles de la tauromaquia, como talleres de sastrería, ganaderías, cuadrillas y comunidades vinculadas a esta tradición.

A través de sus imágenes, la artista presenta la tauromaquia como un fenómeno donde convergen memoria colectiva, ritual, mito y prácticas culturales que han evolucionado con el tiempo.

El viceministro de Cultura, Gamal Michelén, destacó el valor artístico de la propuesta y señaló que la exposición permite al público adentrarse en el imaginario creativo de Torres Prida y participar de una experiencia visual cargada de simbolismo.

LA IDENTIDAD CULTURAL

Nacida en República Dominicana y con formación internacional, la artista ha desarrollado proyectos sobre la construcción de la identidad colectiva mediante prácticas culturales, incluyendo investigaciones sobre el béisbol caribeño y otras expresiones tradicionales.

Con “Tauromaquias”, Sofía Torres Prida propone desde el Caribe un puente visual entre América y Europa, invitando a reflexionar sobre los vínculos históricos y culturales que unen ambas regiones.

La exposición cuenta con el apoyo de Autozama, United Petroleum, Green Garden Corp, Álvarez & Sánchez, la Fundación de la Inmigración Española en República Dominicana, la familia León Rohmer y Sherwin-Williams.

an/am