«Muerte al Papa»: arrestan un hombre amenazó a León XIV

El papa León XIV celebra una misa en el Monumento de los Españoles en Buenos Aires, Argentina, el 9 de noviembre de 2026.

BUENOS AIRES.– Un hombre de 58 años fue detenido en la ciudad de Bahía Blanca, Argentina, acusado de amenazar de muerte al papa León XIV mediante una llamada al servicio de emergencias 911, en medio del dispositivo de seguridad desplegado por la visita del sumo pontífice al país.

«¿911? Muerte al Papa, HDP», habría expresado el sospechoso durante una comunicación telefónica realizada el sábado 7 de noviembre, horas antes de la llegada del pontífice a territorio argentino, según publicó el medio local TN.

INVESTIGACIÓN ANTITERRORISTA

La llamada quedó grabada por el Centro de Atención Telefónica de Emergencias (CATE), lo que activó una investigación en la que participaron agentes especializados en contraterrorismo de la Policía Federal.

Las autoridades rastrearon la línea telefónica utilizada, identificaron a su titular y localizaron su domicilio. Con las evidencias recopiladas, el juez federal Santiago Inchausti autorizó un allanamiento y la detención del presunto responsable.

El arresto se produjo la noche del domingo 8 de noviembre. El detenido fue identificado como Flavio Ariel Perrone.

Durante el operativo, los agentes ocuparon un teléfono celular, armas de fuego y municiones en su residencia.

La intervención estuvo a cargo de la división antiterrorista de la Policía Federal, bajo la supervisión de la Fiscalía Federal de Atención Inicial de Mar del Plata y el Juzgado Federal de Garantías número 2.

SEGUNDA AMENAZA CONTRA EL PONTÍFICE

El caso constituye el segundo incidente de amenazas contra León XIV reportado durante las horas previas a su visita a Argentina.

Según TN, anteriormente había sido detenido otro hombre en Villa Rosa, localidad del partido de Pilar, en la provincia de Buenos Aires, por un episodio similar.

La visita del papa León XIV forma parte de una gira por Suramérica que incluye Uruguay, Argentina y Perú, y ha motivado un amplio despliegue de seguridad por parte de las autoridades argentinas.

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