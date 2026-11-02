Mueren dos haitianos en un operativo policial en Bávaro

Santo Domingo, 2 nov (EFE).- Dos haitianos señalados por la Policía como presuntos cabecillas de una estructura criminal murieron tras resultar heridos durante una intervención policial en Bávaro-Friusa, en la provincia La Altagracia, mientras otros dos supuestos integrantes de la organización fueron detenidos, informó este domingo la institución.

Los dos fallecidos fueron identificados como Leroy Arson, alias Trenzas o Benzo, y Charli Patrick, alias Omega o Wilkin, señalados por la Policía como responsables de dirigir y coordinar las operaciones delictivas de la estructura.

Ambos se desplazaban en un vehículo desde el que, según un comunicado policial, dispararon contra los agentes que intentaban detenerlos.

Otros dos haitianos presuntamente vinculados a la estructura, identificados como Pierre Charles Everson, de 40 años, y Yaquelin Castillo, de 26, fueron apresados.

Everson fue arrestado la noche del sábado cuando, presuntamente, realizaba una perforación en una pared de una oficina de remesas en Las Lagunas de Nisibón, utilizando herramientas hidráulicas y otros instrumentos.

Castillo fue detenida posteriormente, luego de que los investigadores establecieran que mantenía comunicación por WhatsApp con uno de los presuntos cabecillas, a quien habría informado sobre el arresto de su compañero.

ROBOS MEDIANTE RUPTURA

La Dirección Central de Investigación (Dicrim) señaló que la estructura estaría vinculada a robos mediante ruptura en dos entidades financieras de Jima Abajo, provincia La Vega; la oficina principal de una banca de lotería en Higüey y una ferretería en Las Lagunas de Nisibón, entre otros establecimientos.

Durante los operativos, las autoridades ocuparon una pistola calibre 9 milímetros, un automóvil Hyundai Sonata que presuntamente utilizaban los investigados, gatos hidráulicos, una pinza de corte, guantes, pasamontañas y otras herramientas que, según la Policía, habrían sido empleadas en los robos.

La Policía Nacional indicó que las investigaciones continúan para identificar y localizar a otros posibles integrantes de la estructura y ponerlos a disposición de la justicia.EFE

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