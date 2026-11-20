SAN SALVADOR.– Dos soldados salvadoreños murieron y otros dos resultaron heridos por una detonación mientras trabajaban con material explosivo en un campamento militar en Haití, informó este viernes la Fuerza Armada de El Salvador.

Los militares heridos reciben atención médica, indicó la institución castrense en un comunicado publicado en la red social X, sin ofrecer detalles adicionales sobre las circunstancias del incidente.

PRIMERAS BAJAS SALVADOREÑAS EN HAITÍ

La Fuerza Armada expresó sus condolencias y solidaridad con los familiares de los fallecidos, a quienes acompañó en este difícil momento.

Este es el primer incidente con víctimas mortales y heridos entre los militares salvadoreños desde el despliegue de un contingente de aproximadamente 2,000 efectivos en territorio haitiano.

OPERACIONES CONTRA LAS PANDILLAS

Más de 2,000 militares de El Salvador se encuentran en Haití, inicialmente para participar en la búsqueda de cuatro soldados salvadoreños emboscados y desaparecidos desde el pasado 18 de octubre en las afueras de Puerto Príncipe, cuyo paradero continúa siendo desconocido.

Tras ese ataque, las tropas salvadoreñas ampliaron su participación en las operaciones contra las pandillas armadas y en los esfuerzos por recuperar territorios bajo control de estas organizaciones criminales.

El contingente incluye integrantes de fuerzas especiales y constituye el mayor despliegue militar de un país en Haití desde el final de la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas (Minustah), que operó entre 2004 y 2017.

CRISIS DE SEGURIDAD Y VIOLENCIA

Haití atraviesa una profunda crisis de seguridad, con cinco fuerzas nacionales e internacionales involucradas en operaciones contra las bandas armadas.

Según la Oficina de Derechos Humanos de Naciones Unidas, al menos 4,595 personas murieron y otras 2,050 resultaron heridas entre enero y septiembre de 2026 como consecuencia de la violencia que afecta al país caribeño.

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