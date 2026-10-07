Fallece el cantante argentino Piero, autor del tema «Mi Viejo»

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BUENOS AIRES.– El cantautor argentino Piero Antonio Franco De Benedictis, conocido artísticamente como Piero, falleció este miércoles a los 81 años en Buenos Aires, donde permanecía internado debido a un delicado estado de salud, informaron fuentes familiares y oficiales.

“Con profundo dolor, comunicamos el fallecimiento de nuestro querido Piero, a sus 81 años”, expresó su familia al confirmar la noticia.

Piero, nacido en Italia en 1945 y radicado desde niño en Argentina, desarrolló una extensa trayectoria artística que lo convirtió en una de las voces más reconocidas de la música popular latinoamericana, especialmente por sus canciones de contenido social y humano.

“MI VIEJO”, UNA CANCIÓN PARA VARIAS GENERACIONES

Entre sus temas más recordados figura “Mi viejo”, canción que alcanzó una enorme popularidad y se convirtió en un clásico de la música en español, interpretado y escuchado por varias generaciones.

Su repertorio también incluyó canciones como “Para el pueblo lo que es del pueblo”, “Pedro Nadie” y “Llegando llegaste”, con las que construyó una carrera marcada por la sensibilidad, la reflexión y el compromiso con las causas sociales.

Durante décadas, Piero mantuvo una estrecha relación con el público latinoamericano y llevó su música a distintos países, consolidándose como uno de los referentes de la canción de autor en la región.

UNA TRAYECTORIA LIGADA A LA MÚSICA SOCIAL

Su obra estuvo vinculada a una época de profundos cambios políticos y sociales en América Latina. A través de sus composiciones, abordó asuntos relacionados con la vida cotidiana, la desigualdad, la paz y las relaciones humanas.

La Secretaría de Cultura de Argentina lamentó también el fallecimiento del artista y destacó su aporte a la cultura y a la música popular del país.

La muerte de Piero deja una amplia obra musical y una voz que trascendió fronteras, especialmente entre los seguidores de la canción latinoamericana de contenido social.

La familia no había precisado inicialmente la causa exacta del fallecimiento.

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