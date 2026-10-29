Muere Patrick Stewart, icónico intéprete en Star Trek y X-Men

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LONDRES.- El actor británico Patrick Stewart, una de las figuras más reconocidas del teatro, el cine y la televisión, falleció a los 86 años en su residencia de Los Ángeles, Estados Unidos, tras enfrentar la enfermedad de Alzheimer y la demencia con cuerpos de Lewy, según informó su familia este jueves 29 de octubre. El deceso ocurrió el miércoles 28 de octubre.

Stewart alcanzó reconocimiento internacional por interpretar al capitán Jean-Luc Picard en la serie Star Trek: The Next Generation, personaje que lo convirtió en uno de los rostros emblemáticos de la ciencia ficción, y al profesor Charles Xavier en la franquicia cinematográfica X-Men.

La noticia fue comunicada a través de sus redes sociales oficiales, mediante un mensaje que destacó su trayectoria artística de más de seis décadas y su legado en el mundo del entretenimiento.

DE SHAKESPEARE A LA FAMA INTERNACIONAL

Nacido el 13 de julio de 1940 en Mirfield, Yorkshire, Inglaterra, Stewart desarrolló desde joven una pasión por la interpretación. Su formación teatral y su trabajo en la prestigiosa Royal Shakespeare Company le permitieron consolidar una sólida carrera en el teatro clásico británico antes de conquistar al público internacional.

Su incorporación a Star Trek: The Next Generation, estrenada en 1987, marcó un punto de inflexión en su trayectoria. A los 47 años asumió el papel del capitán Jean-Luc Picard, un líder caracterizado por su disciplina, inteligencia y capacidad para afrontar dilemas éticos en sus misiones espaciales.

La serie se mantuvo durante siete temporadas, hasta 1994, y Stewart retomó el personaje en varias películas y, décadas después, en la producción televisiva Star Trek: Picard.

La frase “Make it so” —traducida habitualmente como “Que así sea”— quedó asociada a su personaje y se convirtió en una de las expresiones más reconocidas de la franquicia.

EL PROFESOR XAVIER EN “X-MEN”

En el año 2000, Stewart amplió su popularidad al interpretar al profesor Charles Xavier, fundador y mentor de los X-Men, en la primera película de la saga cinematográfica basada en los personajes de Marvel.

Su interpretación aportó autoridad y profundidad emocional a un personaje que defendía la convivencia entre humanos y mutantes, en medio de conflictos marcados por la discriminación y el rechazo.

Stewart regresó al papel en varias entregas, entre ellas X2: X-Men United (2003), X-Men: The Last Stand (2006), X-Men: Days of Future Past (2014) y Logan (2017).

Ambos personajes, Picard y Xavier, consolidaron su imagen como un actor capaz de representar figuras de liderazgo guiadas por principios éticos, la responsabilidad y la búsqueda de soluciones pacíficas frente a los conflictos.

UNA CARRERA MÁS ALLÁ DE LA CIENCIA FICCIÓN

Aunque alcanzó la fama popular gracias a las grandes franquicias de Hollywood, Stewart nunca abandonó su vínculo con el teatro. Durante su carrera interpretó personajes de William Shakespeare y participó en producciones de Broadway y del West End londinense, además de trabajar en películas y series de diversos géneros.

Su trayectoria fue reconocida en 2010, cuando la reina Isabel II lo nombró caballero por sus contribuciones a las artes dramáticas, distinción que le otorgó el título de Sir.

Fuera de los escenarios, también se destacó por su participación en causas humanitarias, entre ellas la defensa de los derechos humanos y el apoyo a víctimas de violencia doméstica.

UN LEGADO PARA VARIAS GENERACIONES

La muerte de Stewart marca el final de una trayectoria que conectó el teatro clásico británico con algunas de las franquicias más influyentes de la cultura popular contemporánea.

Su interpretación de Jean-Luc Picard ayudó a definir una visión de la ciencia ficción centrada no solo en la exploración espacial, sino también en la diplomacia, la convivencia y los dilemas morales. Como Charles Xavier, contribuyó a llevar al cine historias sobre la tolerancia, la diversidad y la aceptación.

Patrick Stewart deja una huella que trasciende sus personajes: la de un intérprete que convirtió su formación clásica, su voz inconfundible y su presencia escénica en referentes del entretenimiento mundial.

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