Muere jefe banda haitiana en ataque fuerzas de seguridad

PUERTO PRÍNCIPE. – El poderoso jefe de una banda armada haitiana, identificado como Mathias Sainthil, murió a causa de las heridas sufridas durante una operación con drones de las fuerzas de seguridad en Cité-Soleil, en el área metropolitana de Puerto Príncipe, informó este viernes el Gobierno.

El primer ministro haitiano, Alix Didier Fils-Aimé, confirmó la muerte de un líder criminal, aunque no reveló su identidad. «Un jefe de banda menos. La lucha por liberar el país del yugo de los bandidos continúa con determinación. Las bandas ya no pueden dormir tranquilas», escribió en su cuenta de X.

ATAQUE CONTRA LA BANDA BOSTON

Medios locales identificaron al fallecido como Mathias Sainthil, cabecilla de la banda Boston, que opera en el sector del mismo nombre y en el vecino Carrefour Drouillard, en la comuna de Cité-Soleil.

Sainthil fue alcanzado el jueves por la noche cuando un dron kamikaze impactó el vehículo en el que se desplazaba. En el ataque también murieron otros integrantes de la organización criminal.

Esta sería la primera ocasión en que un jefe de una banda armada muere durante una operación con drones ejecutada por las fuerzas del orden haitianas.

En 2024, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) informó que la banda Boston contaba con alrededor de un centenar de miembros y era señalada por asesinatos, incendios provocados, violaciones, robos y desvío de mercancías y camiones.

PROTESTAS EN APOYO A SOLDADOS SALVADOREÑOS

La muerte de Sainthil se produjo el mismo día en que miles de personas se manifestaron en Puerto Príncipe y otras ciudades haitianas para respaldar a los soldados salvadoreños desplegados en el país para combatir a las bandas armadas.

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, envió más de 2,000 militares para apoyar la búsqueda de cuatro soldados de su país pertenecientes a la Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF), desaparecidos desde el 18 de octubre tras una emboscada en la zona de Santo, en Croix-des-Bouquets.

Desde su llegada, las tropas salvadoreñas han intensificado las operaciones contra las organizaciones criminales que controlan amplios sectores de la capital haitiana.

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