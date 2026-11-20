NUEVA YORK.- La señora Ana Victoria Rodríguez (Nena), madre del reconocido periodista residente en esta ciudad, William Jiménez, falleció la noche de este jueves en Santo Domingo a los 97 años.

El velatorio tiene lugar en la funeraria Blandino, en la avenida Abraham Lincoln, de Santo Domingo, a partir de las 10:00 de la mañana de este viernes. Este sábado sus restos mortales recibirán cristiana sepultura en el cementerio Cristo Redentor a las 9:00 a.m.

Doña Ana Victoria procreó seis hijos: Claudia, Franklin, Nubia, Mayra, Juana Daysi y William. Quienes la conocieron la describen como una madre abnegada y dedicada a su familia, relacionados y conocidos.

Era una mujer de profunda fe católica que hizo del servicio a los demás el norte de su vida.

La organización Prensa & Comunidad Hispana (PreCoHis) expresó sus condolencias a hijos y demás familiares.

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