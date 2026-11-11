Muere a los 87 años dirigente político Julio Maríñez Rosario

SANTO DOMINGO.– Falleció a los 87 años el dirigente político Julio Maríñez Rosario, quien se desempeñó como secretario general de la Liga Municipal Dominicana (LMD).

La noticia fue confirmada por su hijo, Julito Maríñez, mediante una publicación en Instagram en donde dijo que el fallecimiento ocurrió la noche de este martes.

Maríñez Rosario permanecía ingresado en la unidad de cuidados intensivos de un centro médico del Distrito Nacional, donde recibía atenciones tras sufrir un accidente cerebrovascular (ACV).

Durante su gestión al frente de la LMD, entre 1995 y 1999, desempeñó un papel importante en la conquista de la autonomía financiera de los municipios dominicanos, sustentada en la Ley 17-97.

TRAYECTORIA POLÍTICA Y PÚBLICA

A lo largo de su trayectoria, también ocupó el cargo de administrador del Instituto de Desarrollo y Crédito Cooperativo (Idecoop), desde donde trabajó en favor del fortalecimiento del movimiento cooperativo nacional.

En el ámbito político, militó durante décadas en el Partido Revolucionario Dominicano (PRD), organización en la que permaneció junto al sector liderado por Miguel Vargas Maldonado tras la división ocurrida en 2014.

Posteriormente, previo a las elecciones presidenciales de 2024, encabezó un movimiento de apoyo a la candidatura de Luis Abinader y formalizó su ingreso al Partido Revolucionario Moderno (PRM).

Tras comunicar el fallecimiento, su hijo Julito Maríñez compartió dos fotografías en las que aparece junto a su padre, aunque no ofreció detalles sobre el lugar y la fecha de las honras fúnebres.

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