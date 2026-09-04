MP presenta pruebas periciales en el juicio por el caso Jet Set

Escuchar artículo

Reproducir Pausar Detener

SANTO DOMINGO.– El Ministerio Público inició este viernes la presentación de pruebas testimoniales y periciales en el juicio seguido contra Antonio y Maribel Espaillat, procesados por homicidio involuntario y golpes y heridas involuntarias a raíz del colapso del techo de la discoteca Jet Set, ocurrido el 8 de abril de 2025 y que provocó la muerte de 236 personas y heridas a más de 180.

Durante la audiencia, dos ingenieros presentaron los resultados de evaluaciones técnicas realizadas al establecimiento después del desplome. Según el expediente acusatorio, los estudios establecieron que la estructura habría colapsado como consecuencia de una sobrecarga provocada, entre otros elementos, por equipos de climatización, tanques de agua y otras instalaciones colocadas sobre el techo.

TECHO SOPORTABA 160 LIBRAS

El ingeniero sismorresistente Leonardo de Jesús Reyes Madera, director de la Oficina Nacional de Evaluación Sísmica y Vulnerabilidad de Infraestructura y Edificaciones (Onesvie), explicó que el techo estaba diseñado para soportar unas 160 libras, pero que llegó a tener una carga superior a 650 libras.

De acuerdo con el perito, la estructura soportaba aproximadamente cinco veces el peso para el que había sido diseñada, además de cargas adicionales derivadas de equipos y elementos instalados sobre la cubierta.

Reyes Madera explicó que, mediante imágenes satelitales de Google Earth, los técnicos pudieron observar modificaciones realizadas en el techo entre 2011 y 2025. Indicó que en 2011 eran visibles siete elementos sobre la estructura; en 2017 aumentaron a 12 y posteriormente llegaron a 17 instalaciones.

Antes de realizar la evaluación, los especialistas consultaron al Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet), al Instituto de Sismología de la UASD y a la Policía Nacional para descartar otras posibles causas del colapso.

CUATRO CAPAS DE MATERIAL SOBRE LA LOSA

También declaró el ingeniero civil Máximo José Corominas Quezada, especialista en costos y patología de edificaciones, quien coincidió en atribuir el desplome a un exceso de peso.

El perito señaló además que el establecimiento había sido objeto de ampliaciones, incluida la construcción de un mezzanine utilizado como área VIP.

Durante una inspección, dijo haber observado que sobre la losa permanecían hasta cuatro capas de material, cuando, según explicó, debería existir solo una.

MINISTERIO PÚBLICO CONTINÚA PRESENTACIÓN DE PRUEBAS

El órgano acusador sostiene que el techo recibió reparaciones superficiales, inadecuadas e insuficientes para corregir las condiciones estructurales existentes.

Los fiscales han planteado que demostrarán durante el proceso que el desplome no fue un simple accidente ni un hecho completamente imprevisible, sino el resultado de una combinación de condiciones estructurales, modificaciones, sobrecargas y señales de deterioro progresivo.

El Ministerio Público estuvo representado en la audiencia por el director general de Persecución, Wilson Camacho, y los fiscales litigantes Emmanuel Ramírez, Rosa Ysabel y Miguel Collado, además de la fiscal del Distrito Nacional Magali Sánchez.

El juicio es conocido por el juez Franny González, de la Cuarta Sala de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional.

La audiencia fue aplazada hasta el 11 de septiembre, fecha en la que los fiscales continuarán con la presentación de sus pruebas testimoniales.

El expediente acusatorio consta de 156 páginas e incluye 84 testigos, además de peritajes de ingeniería sismorresistente y patología de edificaciones.

Debido al elevado número de víctimas y querellantes, las audiencias se desarrollan en la sala del Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional.

of-am