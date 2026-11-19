SANTO DOMINGO.– La República Dominicana registra avances en la supervivencia infantil, la reducción del embarazo adolescente y el mejoramiento de las condiciones de salud e higiene de la niñez, según los resultados de la Encuesta Nacional de Hogares de Propósitos Múltiples y Encuesta de Indicadores Múltiples por Conglomerados (ENHOGAR-MICS 2025), presentados por la Oficina Nacional de Estadística (ONE).

El estudio, realizado con el apoyo técnico y financiero del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), revela que la mortalidad en menores de cinco años disminuyó de 32 a 22 por cada mil nacidos vivos desde 2019, mientras que la fecundidad adolescente registró una caída de aproximadamente 40 %.

La presentación tuvo lugar en el Palacio Nacional, durante un acto encabezado por la primera dama, Raquel Arbaje, quien también preside el Gabinete de Niñez y Adolescencia (GANA).

MENOS MUERTES INFANTILES Y EMBARAZOS ADOLESCENTES

Entre los principales resultados figura la reducción de la mortalidad infantil, que pasó de 26 a 20 por cada mil nacidos vivos, mientras que la mortalidad neonatal descendió de 23 a 14 por cada mil.

La fecundidad adolescente bajó de 77 a 46 nacimientos por cada mil jóvenes de entre 15 y 19 años. Asimismo, el porcentaje de adolescentes que ya son madres o están embarazadas disminuyó de 18.9 % a 12.2 %.

Las uniones antes de los 18 años también descendieron, de 31.5 % a 27.6 %, aunque persisten diferencias importantes entre las zonas urbanas y rurales.

Arbaje manifestó su satisfacción por estos resultados y atribuyó parte de los avances a las políticas de prevención de las uniones tempranas y el embarazo adolescente, coordinadas por el GANA y el Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (CONANI), así como a las campañas de promoción de la crianza positiva.

AVANCES EN SALUD MATERNA Y LACTANCIA

La encuesta establece que el 97.6 % de las mujeres recibió atención prenatal calificada y que el 98.8 % de los partos fue atendido por personal capacitado.

Sin embargo, advierte sobre el incremento de los nacimientos por cesárea, que pasaron de 62.9 % a 68.2 %.

La lactancia materna exclusiva en menores de seis meses mejoró de 15.8 % a 19.2 %, aunque solamente el 22.4 % de los recién nacidos recibió leche materna durante su primera hora de vida.

PERSISTEN DESAFÍOS EN EDUCACIÓN Y PROTECCIÓN

En materia de desarrollo infantil, el 78.3 % de los niños de entre dos y cuatro años presenta condiciones adecuadas de salud, aprendizaje y bienestar psicosocial.

No obstante, apenas el 46.2 % de los niños de tres y cuatro años asiste a programas de educación inicial, con una marcada diferencia entre los hogares de menores y mayores ingresos.

La asistencia a la educación primaria alcanza el 94.1 %, pero desciende al 68 % en la secundaria alta. Además, el 17.4 % de los adolescentes en edad de cursar ese nivel no asiste a la escuela.

En cuanto a la protección infantil, la disciplina violenta contra niños de uno a 14 años disminuyó de 63.5 % a 54.9 %. El trabajo infantil, sin embargo, aumentó de 3.8 % en 2019 a 4.6 % en 2025.

MEJORAN LAS CONDICIONES DE HIGIENE Y ACCESO A SERVICIOS

El estudio también identifica progresos en las condiciones sanitarias de los hogares. La población con acceso a un lugar para lavarse las manos con agua y jabón aumentó de 59.8 % a 78.2 %.

Asimismo, el 98.9 % de la población utiliza fuentes mejoradas de agua para beber y el 95.8 % dispone de servicios de saneamiento mejorados.

Sin embargo, solamente el 60 % de los menores de cinco años cuenta con seguro médico, mientras que el 47.7 % de los niños, niñas y adolescentes vive en hogares que recibieron alguna transferencia social durante el último año.

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