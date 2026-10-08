MOPC fortalece infraestructura vial con muros y nuevo puente

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SANTO DOMINGO.- El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) avanza en un amplio programa de construcción de muros de gaviones en puntos vulnerables del país, con el propósito de fortalecer la seguridad y conectividad de las comunidades ante los efectos de las lluvias y otros fenómenos atmosféricos.

21 PROVINCIAS BENEFICIADAS

Hasta el momento, 21 provincias han sido beneficiadas con 27 muros de gaviones terminados, mientras otros 14 están en construcción y 63 han sido programados. Las intervenciones abarcan Azua, Bahoruco, Barahona, Dajabón, Duarte, Espaillat, La Altagracia, La Vega, María Trinidad Sánchez, Peravia, Puerto Plata, Hermanas Mirabal, San Cristóbal, San Juan, Santiago, Santiago Rodríguez, Valverde, Monseñor Nouel, Monte Plata, San José de Ocoa y Santo Domingo.

PROTECCIÓN DE COMUNIDADES Y VÍAS

Las obras buscan atender puntos críticos afectados por las aguas en zonas próximas a ríos, cañadas y áreas montañosas. Los muros de gaviones contribuyen a contener terrenos inclinados hacia las carreteras, reducir la erosión y los movimientos del suelo y preservar la estabilidad de las vías expuestas a lluvias y desbordamientos.

El MOPC destacó que estas intervenciones también favorecen el acceso de las comunidades a servicios esenciales como salud y educación, además de apoyar las actividades comerciales y laborales.

PROGRAMA DE RESILIENCIA CLIMÁTICA

Como parte del programa de resiliencia climática, el MOPC construye actualmente 53 puentes, de los cuales 21 serán entregados antes de finalizar 2026. Las estructuras están distribuidas en Santo Domingo, Azua, Monseñor Nouel, Puerto Plata, Sánchez Ramírez, El Seibo, Peravia, La Vega, Nagua, San Francisco de Macorís, San Cristóbal, San José de Ocoa y Valverde.

Asimismo, durante el último trimestre del año está prevista la intervención de otros 37 puentes, como parte de las acciones para fortalecer la capacidad de respuesta de la red vial ante lluvias y otros eventos naturales.

an/am