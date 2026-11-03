Moody’s prevé crecimiento del crédito de 7.4% en RD en 2026

Ciudad de Panamá.– El crédito bancario en República Dominicana crecería un 7.4 % durante 2026, en un contexto de moderación generalizada de la expansión crediticia en Centroamérica, luego de varios años de fuerte dinamismo, según un informe difundido este lunes por la agencia calificadora de riesgo Moody’s Local.

La entidad proyecta que Honduras liderará el crecimiento del crédito en la subregión, con un 8.7 %, seguida de El Salvador, con un 9.8 %; Nicaragua, con un 7.5 %; República Dominicana, con un 7.4 %; y Guatemala, con un 6.6 %. Panamá registraría el menor crecimiento, con una expansión estimada de 4.4 % al cierre del año.

Moody’s Local destacó que la calidad de la cartera crediticia se mantiene, en términos generales, bajo control, mientras aumenta la utilización de los depósitos como fuente de financiamiento. Esta tendencia ha contribuido a moderar la dependencia del financiamiento externo y a mantener adecuados niveles de liquidez en el sistema bancario.

EL CONSUMO SIGUE IMPULSANDO EL CRÉDITO

El financiamiento al consumo continúa siendo uno de los principales motores del crecimiento crediticio, respaldado por la demanda y el interés de las entidades bancarias en segmentos de mayor rentabilidad, como las tarjetas de crédito.

Sin embargo, la calificadora indicó que en algunos países la expansión de estos productos se ha moderado debido a una gestión más prudente del riesgo crediticio.

La agencia prevé que el crédito mantenga un crecimiento sostenido y una adecuada calidad de los activos, aunque en un entorno potencialmente menos expansivo, especialmente si se revierte la tendencia descendente de los costos de fondeo.

En ese escenario, consideró importante vigilar el comportamiento de las carteras que han registrado un crecimiento más acelerado en los últimos años, a medida que maduren, así como su posible impacto en los indicadores de calidad de los activos bancarios.

an/am