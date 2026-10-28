Montás advierte que deuda pública amenaza inversión

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SANTO DOMINGO.- El vicepresidente del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Juan Temístocles Montás, advirtió que el aumento del pago de intereses de la deuda pública limita la capacidad del Estado para invertir en obras y financiar servicios sociales.

Durante una entrevista en el programa El Rumbo de la Mañana, el exministro de Economía, Planificación y Desarrollo afirmó que los recursos destinados a ese compromiso prácticamente se han duplicado en los últimos años, lo que aumenta la presión sobre el presupuesto nacional.

Montás señaló que, al sumar los intereses de la deuda y los fondos para capitalizar el Banco Central, el monto supera el equivalente al 4 % del producto interno bruto (PIB) establecido por ley para la educación.

Advirtió que un aumento de las tasas de interés internacionales agravaría la situación y obligaría al Gobierno a reducir recursos para obras públicas, salud, educación y asistencia social.

Sobre el desempeño económico, cuestionó que el crecimiento reportado por las autoridades se traduzca en mejores condiciones de vida. Sostuvo que la agricultura, el comercio y la industria, sectores importantes para la generación de empleos, mantienen un dinamismo insuficiente.

También puso en duda la meta gubernamental de duplicar el tamaño de la economía para 2036, al considerar que requeriría un crecimiento anual promedio del 6 %, por encima del 4.3 % que, según indicó, se registró durante la última década.

A su juicio, alcanzar ese objetivo exigiría aumentar significativamente la inversión pública, privada y extranjera.

RESPALDA JCE

En el ámbito político, Montás consideró normales las diferencias entre los aspirantes presidenciales del PLD, pero insistió en la necesidad de garantizar reglas claras e igualdad de condiciones.

Valoró que la Junta Central Electoral (JCE) dirija el proceso interno de selección, al entender que su participación contribuiría a fortalecer la transparencia y reducir cuestionamientos sobre posibles favoritismos.

El dirigente expresó su confianza en que los participantes acepten los resultados y destacó la importancia de preservar la unidad y la institucionalidad partidaria de cara a las elecciones de 2028.

dh/am