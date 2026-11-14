Miss Universo responsabiliza a Magali por fallas en evento en PR

SANTO DOMINGO.- La Organización Miss Universo atribuyó a la empresaria dominicana Magali Febles y a su compañía la responsabilidad por la organización y producción del evento Beauty and the Beach, celebrado el 13 de noviembre en Puerto Rico.

En un comunicado, la entidad aclaró que la actividad fue realizada de manera independiente por la directora de la franquicia dominicana, que adquirió los derechos para desarrollarla bajo el nombre de Miss Universo.

La organización señaló que el espectáculo no cumplió con los estándares de profesionalismo, calidad y excelencia que exige para las actividades asociadas con su marca.

Asimismo, precisó que no participó en la planificación, gestión operativa ni ejecución del encuentro, por lo que las decisiones relacionadas con su desarrollo fueron tomadas sin su intervención ni aprobación.

Miss Universo explicó que permite a productores independientes, empresas privadas y patrocinadores organizar actividades durante el certamen para promover el turismo, la cultura y los atractivos del país anfitrión.

Finalmente, lamentó que Beauty and the Beach no representara el nivel de experiencia y profesionalismo que espera ofrecer a sus candidatas, directoras nacionales, socios y seguidores.

dh/am