La reunión de la misión del FMI y del Banreservas

SANTO DOMINGO.– Una misión del Fondo Monetario Internacional (FMI), encabezada por Michael Perks, se reunió con el presidente ejecutivo del Banco de Reservas, doctor Leonardo Aguilera, y otros altos funcionarios de la institución para evaluar los resultados financieros y el desempeño operativo de la entidad durante el último año.

El encuentro forma parte de la agenda de trabajo que desarrolla el organismo multilateral en República Dominicana, en el marco de las consultas periódicas que realiza para examinar la evolución económica y financiera del país.

Durante la reunión, los ejecutivos de Banreservas presentaron los principales indicadores de gestión y respondieron las inquietudes de los representantes del FMI sobre el comportamiento de las operaciones, los resultados financieros y las perspectivas de la institución.

EJECUTIVOS PRESENTAN RESULTADOS DE GESTIÓN

Junto a Aguilera participaron Ysidro García, vicepresidente ejecutivo sénior de Negocios; Ramón Pimentel, vicepresidente ejecutivo sénior de Tesorería; Fernando Mir, vicepresidente ejecutivo sénior de Estrategia, Finanzas e Inteligencia Comercial, y José Manuel Obregón Alburquerque, vicepresidente ejecutivo de Negocios Internacionales y Gobierno Corporativo, entre otros funcionarios.

Al concluir el encuentro, Perks manifestó su satisfacción con los resultados presentados y las explicaciones ofrecidas por el equipo directivo de Banreservas, que permitieron responder las consultas planteadas durante la sesión.

INTEGRANTES DE LA DELEGACIÓN DEL FMI

Además de Perks, la misión estuvo integrada por Nathaniel Arnold y Rasool Zandvakil, economistas sénior; Ilya Stepanov, economista; Gerardo Peraza, representante residente del FMI en Centroamérica, y Frank Fuentes, representante de República Dominicana ante el organismo.

CONSULTAS DEL ARTÍCULO IV

La visita se desarrolla en el contexto de las consultas del Artículo IV del Convenio Constitutivo del FMI, mediante las cuales el organismo evalúa periódicamente la situación económica y financiera de sus países miembros y formula recomendaciones de política económica.

Como parte de este proceso, la misión sostiene reuniones con autoridades gubernamentales, ejecutivos del sector financiero y representantes de distintas instituciones para conocer el desempeño de la economía, sus perspectivas y los principales desafíos.

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