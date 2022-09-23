Miriam Germán ordena pesquisa supuesto acoso presidente CCRD
SANTO DOMINGO.- La procuradora general de la República, Miriam Germán Brito, designó a dos procuradores adjuntos para investigar las denuncias de supuesto acoso sexual contra el presidente de la Cámara de Cuentas, Janel Andrés Ramírez Sánchez, que interpusieron dos abogadas.
Germán dispuso que Fernando Quezada García e Isis de la Cruz Duarte investiguen todo lo relativo la denuncia, de acuerdo a un documento con fecha 21 de septiembre.
Las dos abogadas que acusaron a Ramírez Sánchez son Bella Massiel García Paulino y Virginia Ofelia Correa Jiménez, empleadas de la Dirección Jurídica de la Cámara de Cuentas.
Las denunciantes persiguen que se establezcan sanciones penales y civiles, así como la reparación por daños y perjuicios y un juicio político contra el funcionario en el Congreso Nacional.
Los abogados que representan legalmente a las denunciantes informaron esta semana que notificaron del supuesto acoso al presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco; a la directora general de Ética e Integridad Gubernamental, Milagros Ortiz Bosch, y a la ministra de la Mujer, Mayra Jiménez.
MAS DE AHÍ DEBERÍA PASSRLES A TODOS LOS FUNCIONARIOS QUE HAN DEJADO LA IGLESIA EN MANO DE LUTERO.
LUIS RAMIREZ = JUSTICIERO = MAMAÑЕМА АSQUЕROSO
MUY PERO MUY BIEN. EXACTAMENTE. ASI ES. MUY CORRCTO. HIJO DE TU MАLDITА MADRE
…»LOS HAITIANOS CA LEMBUSES QUE TE LO FOLLAN POR DETRAS Y TE LO SACAN POR LA «BOCA», BUEN «PAJARON» CORRUPTO, MAFIOSO, AS QUEROSO, HASTA TU VAS A CAER PRESO, CORRUPTO Y «OBSTRUCTOR», Y TE VAMOS A MANDAR TAMBIEN PARA «HAITI A COGERTE CON TUS HAITIANOS AS QUEROSOS CA LEMBUSES» !!!…
Asímismo Es, Muy Correcto, Exactamente. Me encantaria sentir el guebо de un negro que me haga justicia en ese culо.
…»TULIO PA JARON, MACA NIEMA DE HAITIANOS CA LEMBUSES», PE O LEDEISTA CORRUPTO, PAJAROS TODOS, «NO SIRVEN NINGUNO» !!!…
…»PREPARENSE» !!!…
NO HAY DUDA QUE ESO ES UN CASO POLITICO. LOS LADRONES, LO QUE DEFALCARON EL PAIS LO QUE SE ROBARON TODOS LOS BIENES DEL ESTADO DOMINICANO PROPIEDAD DEL PUEBLO. QUIEREN ENTORPECER EL FUNCIONAMIENTO DE LA CAMARA, PARA QUE NO SE ESCLARESCA NADA Y NINGUNO BALLAN A LA CARCEL. QUE DE HECHO LA JUSTICIA ESTA HACIENDO MUY POCO. PORQUE A ESTA FECHA DEBIAN ESTAR LAS CARCELES LLENAS DE LOS FUNCIONARIOS DE LOS PASADOS GOBIERNOS. Y TODAIA NO HAY NI UNO.
…»TU LO HAS DICHO TODO, PERO TODO, PERO TODO», «EN MUY POCAS Y MUY PRECISAS Y CLARAS PALABRAS», «DEFINITIVA E IRREMEDIABLEMENTE HAY QUE DEPURAR, LIMPIAR EL ESTADO DE ESAS «LACRAS, DELINCUENTES PELEDEISTAS», «SON TODOS DELINCUENTES Y OBSTRUCTORES DE LAS «INVESTIGACIONES», «OBSTRUCTORES DE LA JUSTICIA Y COMPLICES TODOS HASTA SUS EMPLEADOS, QUE SON TODOS CORRUPTOS SIN EXCEPCION, Y LO HAN DEMOSTRADO», «DESPUES DE ESAS INVESTIGACIONES A FONDO, VAMOS A BARRER, Y A METERLOS PRESOS A TODITIQUITOS, POR CORRUPTOS Y NO DARLES NI UN CHELE A NINGUNO POR CORRUPTOS Y OBSTRUCTORES DE LA FUNCIONALIDAD DEL ESTADO, DEMOSTRADO CLARAMENTE QUE NO SIRVEN NINGUNO,… Leer mas »
QUE SORPRESA, MARCA PRMIЕRDA. UNA PARTIDA DE DEGENERADOS SEXUALES QUE NO SE CONFORMAN CON EL ROBO, AMBIEN QUIEREN ACOSAR A LAS MUJERES EN SUS INSTITUCIONES, ABUSAR DE SU PODER PARA OBTENER FAVORES SEXUALES.YA VAN MULTITUD DE CASOS DE LOS PRMIЕRDISTAS ACUSADOS DE COSAS SIMILARES.
POR ALGO TODO EL PUEBLO DOMINICANO ACLAMA A GRITOS AL PLD!SE VAN!
¡VAMOS POR MAS!
#NoSabenGobernar #GraciasDanilo #MargaritaEsProgreso #MoraoEntero2024 #FuckRPM
Jajajajajaja..sigue el Pajaro del Foro,histerica porque lo botaron del Shelter y no tiene donde recargar su Consolador de 12 pulgadas color Negro.Muerete Nigger Lover.
FAÑA TE ESPERA MАLDITА PЕRRА QUEDASTE DE IR A BRILLARLE LA ÑЕMА PUTА IRRESPONSABLE
SIGUEN LOS ESCANDALOS DE ACOSO SEXUAL PRMIЕRDISTAS. LLEGARON NO SOLO CON HAMBRE DE PODER Y DINERO, DESHACIENDO EL PROGRESO INSTITUCIONAL QUE DEJO EL PLD, PARA IMPONER A CHOPOS INCOMPETENTES QUE NO SABEN LO QUE HACEN. LLEGAN A ACOSAR A LAS EMPLEADAS Y ABUSAR DE SU PODER.
POR ALGO ESTA EL PUEBLO DESESPERADO Y SUMIDO EN EL ATRASO DEGENERADO DEL PRMIЕRDA.
¡VAMOS POR MAS!
#NoSabenGobernar #GraciasDanilo #MargaritaEsProgreso #MoraoEntero2024
…»PAJA RON CORRUPTO Y OBSTRUCTOR DE LA JUSTICIA TAMBIEN, HASTA TU VAS A CAER PRESOS CON ESAS INVESTIGACIONES QUE MANDARON A HACER PROFUNDAS, PREPARENSE USTEDES LOS PE O – PAJAROS COMESOLOS, VAN A CAER PRESOS TODOS HASTA SUS EMPLEADOS CORRUPTOS Y COMPLICES INTERNOS, CON ESA INVESTIGACION «PROFUNDA» VAMOS A «BARRER» CON TODOS USTEDES LAS LACRAS CORRUPTAS PE O – LEDEISTAS, SE HA DEMOSTRADO CLARAMENTE QUE NO SIRVEN NINGUNO DE USTEDES, SON TODOS DELINCUENTES, CORRUPTOS Y LO HAN DEMOSTRADO, VAMOS A BARRER Y LIMPIAR POR COMPLETO EL ESTADO, PARA QUE ESTE FUNCIONE» !!!…
…»BIEN, MUY PERO MUY PER MUY BIEN, POR LA «MUY DISTINGUIDA PROCURADORA GENERAL DE LA RD, MIRIAM GERMAN BRITO, «BIEN POR ELLA«, POR «MANDAR A HACER ESA INVESTIGACION PROFUNDA«, PORQUE «ESO«, «ESAS INCOHERENCIAS Y MUCHAS COSAS QUE NO CONCUERDAN DE VERSIONES EN ESE CASO» HUELEN CLARAMENTE A «COCORICAMO«, «Y NO EXISTEN NINGUNA PRUEBA TAMPOCO«, «OBVIAMENTE LO QUE SE ESTA BUSCANDO AHI ES BOICOTEAR LAS INVESTIGACIONES DE AUDITORIAS A DIFERENTES…
…EMPRESAS ESTATALES DE LOS GOBIERNOS PASADOS DEL «PLD», Y TOMANDO MUY EN CUENTA QUE ENTRE ESOS MIEMBROS DE LA CAMARA DE CUENTAS HAY TRES (3) PELEDEISTAS «QUE NO DUDEN QUE ESTAN BOICOTEANDO DE ESA MANERA LAS INVESTIGACIONES, «OBSTRUCCION A LA JUSTICIA TAMBIEN«, PORQUE RECUERDEN QUE LA «C. DE CUENTAS ESTA TRABAJANDO EN COORDINACION CON LA PROCURADURIA«, «Y ESTO NO ES NADA DE SORPRENDER PERO HAY QUE INVESTIGARLO«, TAMBIEN LA «PROCURADORA GENERAL..
…TIENE LA «MISMA FACULTAD, AUTORIDAD, PODER, POTESTAD QUE EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA (EL PODER EJECUTIVO) Y AMBOS ESTAN AL MISMOS NIVEL, SI NO ES EL PRESIDENTE QUIEN ORDENA ESAS INVESTIGACIONES Y AUDITORIAS, LO HACE LA «PROCURADURIA GENERAL, ENCABEZADA POR LA DRA. MIRIAM GERMAN PROCURADORA, POR LO TANTO, ASI ES COMO FUNCIONAN Y DEBEN SER LAS COSAS Y EL SISTEMA DEMOCRATICO REPRESENTATIVO, SINO SE ROMPE Y FALLA LA INSTITUCIONALIDAD, DEBEMOS PRESERVAR LA INSTITUCIONALIDAD DEL PAIS Y EVITAR LOS BOICOTS, COMPLOTS INTERNOS«…
…»SI HAY QUE BARRER CON TODOS ESOS MIEMBROS DEL «PLD» CORRUPTOS Y ENCARGADOS DEL BOICOT, PUES «BARRERLOS IRREMEDIABLEMENTE Y A TODOS SUS EMPLEADOS INTERNOS COMPLICES, E INVESTIGARLOS TAMBIEN«, «SON IRREMEDIABLEMENTE TODOS CORRUPTOS«, «HAY QUE SEGUIR DEPURANDO, LIMPIANDO TODAS LAS INSTITUCIONES ESTATALES DEL PAIS PARA LIMPIAR Y HACER VIVIR LA INSTITUCIONALIDAD, Y ESTAS DECISIONES SE TOMAN FUERTES Y CON PANTALONES, DON DE MANDO, IRREMEDIABLEMENTE, COMO DEBE DE SER, POR EL BIEN DEL GOBIERNO Y DEL PAIS, ENTIENDAN Y COMPRENDAN ESTO LOS FUNCIONARIOS DEL GOBIERNO TAMBIEN» !!!…
Asímismo Es, Muy Correcto, No se puede quedarse con los Brazos Cruzados a que Sucedan Solas las Cosas, Esos Rumores son Muy Ilogicos y No Tienen Sentido, Son Contradictorias, No tienen coherencia, y cuando la Mentira es Asi, Incoherente, Se Nota a Leguas, a la Clara, Por Eso hay que Investigar bien tales casos, Correcta Decisión.
Es bueno que se investigue a fondo y como es Mirian German que esta ahi y no el exprocurador que esta presi, pues saldran los resultados reales y no lo que quieren la oposicion.
…Así Mismo Es, Muy Muy Muy Exactamente, Totalmente de Acuerdo con Tu MUY CONCIENZUDO Comentario, Debe Asi Preservarse el Institucionalismo del Estado, con la Independencia Investigativa y Nivel de Autoridad de los Tres Poderes, Si el Poder Judicial Encabezada por Miriam Necesita Iniciar una Investigacion a Fondo, Asi debe de ser, porque Todas Esas Denuncias Como Que NO Tienen coherencia aparte de Falta de Evidencia, Pruebas Tambien, y Son Inconsistentes.
NARCOS, DEGENERADOS SEXUALES, ASESINOS Y LADRONES (TODO DOCUMENTADO), ESO ES MARCA PRMIЕRDА.
POR ALGO TODO EL PUEBLO DOMINICANO ACLAMA A GRITOS AL PLD! SE VAN!
¡VAMOS POR MAS!
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