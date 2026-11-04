Miriam Cruz reúne a 30,000 fanes durante concierto en Perú

CHICLAYO.- La merenguera dominicana Miriam Cruz reunió a más de 30 mil personas durante una presentación en Chiclayo, Perú, donde ofreció un espectáculo que reafirmó la proyección internacional del merengue.

La artista continúa desarrollando una agenda de presentaciones por Centroamérica y Sudamérica, llevando su repertorio a distintos escenarios de la región y fortaleciendo su conexión con el público latinoamericano.

Su próxima parada será el 16 de noviembre en Maracaibo, Venezuela, como parte de la tradicional Feria de La Chinita, una de las principales celebraciones culturales y musicales de ese país.

Posteriormente, del 26 al 30 de noviembre, realizará tres presentaciones en Guatemala, con las que cerrará su recorrido internacional de 2026.

Con esta agenda, Miriam Cruz mantiene una activa presencia en los mercados musicales de la región y contribuye a la difusión del merengue dominicano en escenarios internacionales.

dh/am