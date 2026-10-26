Mirex gestionó retorno de 4 dominicanos desde Rusia

Escuchar artículo

Reproducir Pausar Detener

SANTO DOMINGO.- El Ministerio de Relaciones Exteriores (Mirex) gestiona el retorno seguro a la República Dominicana de cuatro ciudadanos dominicanos que viajaron a Rusia con la intención de incorporarse a sus Fuerzas Armadas y posteriormente desistieron de hacerlo.

De acuerdo con un comunicado emitido por la Cancillería, los cuatro establecieron contacto con la Embajada de la República Dominicana en Rusia para informar sobre su situación y comunicar su decisión de no suscribir contrato con el Ministerio de Defensa ruso.

Luego de que comunicaron su decisión a las autoridades militares, el Ministerio de Defensa de Rusia les proporcionó los pasajes aéreos para su traslado hasta Moscú, donde fueron recibidos por funcionarios de la misión diplomática dominicana.

«A su llegada al aeropuerto de Moscú, los nacionales fueron acompañados por funcionarios dominicanos y trasladados hasta la sede diplomática para ofrecerles atenciones logísticas, de alimentación y acomodación en hospedaje local», indicó el comunicado.

GESTIONES Y SEGURIDAD

La Cancillería informó, además, que por instrucciones del canciller Víctor -Ito- Bisonó y bajo la coordinación del viceministro de Asuntos Consulares y Migratorios, Opinio Díaz, fueron adquiridos los pasajes de regreso de los cuatro nacionales con destino a la República Dominicana.

«Durante todo el proceso, los nacionales dominicanos se mantuvieron en todo momento en un lugar seguro y sin verse expuestos a ningún tipo de amenaza que comprometiera la integridad y seguridad de cada uno de ellos», precisó el documento.

Los cuatro ciudadanos se encontraban a la espera de completar su viaje de regreso a la República Dominicana, luego de realizadas las gestiones correspondientes para facilitar su retorno seguro.

jt-am