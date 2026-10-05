Ministros 27 países analizarán en la RD desafíos energéticos

El ministro dominicano de Energía y Minas, Joel Santos, resaltó este lunes la importancia del foro.

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Santo Domingo, 5 oct (Prensa Latina) Más de 10 ministros de Energía y representantes de 27 países se reunirán desde este martes en República Dominicana para analizar los principales desafíos energéticos de América Latina y el Caribe, informaron hoy fuentes oficiales.

La XI Semana de la Energía de la Organización Latinoamericana de Energía (Olade), que se extenderá hasta el 9 de octubre, congregará además a unos 200 panelistas internacionales y más de tres mil participantes, entre autoridades, organismos multilaterales, empresas, especialistas y representantes del sector financiero.

La seguridad del suministro, las inversiones y la transición hacia sistemas más sostenibles figuran entre los asuntos centrales de una agenda que busca reforzar la cooperación y la integración energética regional.

Los debates, a desarrollarse en el hotel Embajador, en esta capital, estarán organizados en torno a cuatro ejes: seguridad del suministro eléctrico, electrificación rural y urbana, integración y mecanismos de financiamiento para acelerar el cambio hacia fuentes limpias.

El ministro dominicano de Energía y Minas, Joel Santos, consideró que la celebración del foro en el país ofrece una oportunidad para fortalecer la coordinación entre las naciones y avanzar en iniciativas comunes ante los retos de esta rama.

La agenda incluye discusiones sobre el crecimiento de la demanda eléctrica, la resiliencia de los sistemas de generación y distribución y la necesidad de movilizar recursos para diversificar las matrices energéticas.

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