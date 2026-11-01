Ministro entrega renovado parque Anacaona Constanza

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David Collado corta la cinta en Constanza

CONSTANZA.– El ministro de Turismo, David Collado, entregó este domingo el remozado parque Anacaona, un espacio emblemático de este municipio que recupera su verdor, orden y áreas de esparcimiento, tras una inversión de RD$29,295,758.

La intervención forma parte del programa de recuperación y acondicionamiento de espacios públicos que desarrolla el Ministerio de Turismo en comunidades con potencial turístico, con el propósito de mejorar la calidad de vida de sus residentes y fortalecer los atractivos para los visitantes.

RESPUESTA A UN RECLAMO DE LA COMUNIDAD

Collado afirmó que la obra responde a una antigua demanda de los habitantes de Constanza y destacó que el parque constituye un espacio cargado de historia y simbolismo para el municipio.

“Estamos atendiendo un viejo reclamo de la comunidad, al entregar este renovado parque cargado de historia y simbolismo para los residentes de Constanza”, expresó durante el acto inaugural, al que asistieron autoridades provinciales y municipales.

El funcionario aseguró que continuará impulsando inversiones en esta localidad, a la que definió como un importante destino ecoturístico. Asimismo, informó que durante su gestión se han destinado más de RD$963 millones a proyectos en Constanza y Jarabacoa.

REMOZAMIENTO Y NUEVAS ÁREAS

Los trabajos abarcaron una superficie aproximada de 5,039 metros cuadrados e incluyeron la construcción de aceras, pisos de tabletas y madera, escalinatas y áreas de jardinería con piedras de la zona.

El proyecto también contempló la recuperación de la glorieta central, con reforzamiento de su estructura y reconstrucción del techo de madera, además de instalación de bancos de hormigón, caminos interiores, iluminación, mobiliario urbano y señalización.

Entre las mejoras figuran rampas y barandas para facilitar el acceso de personas con discapacidad, espejos de agua, zafacones y acondicionamiento de las áreas verdes, mediante labores de limpieza y poda de árboles.

La recuperación del parque Anacaona devuelve a Constanza un espacio de encuentro y recreación que, con su renovada imagen, contribuirá a embellecer el municipio y ofrecer un ambiente especial durante la temporada navideña.

of-am

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