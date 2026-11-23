BARAHONA. El ministro de Energía y Minas, Joel Santos Echavarría, informó que el larimar, piedra semipreciosa exclusiva de la República Dominicana, cuenta con denominación de origen en 29 países y que se realizan gestiones para extender ese reconocimiento a otras cuatro naciones, entre ellas Estados Unidos.

El funcionario ofreció la información durante un acto celebrado en el distrito municipal de Bahoruco, provincia Barahona, con motivo del Día Nacional del Larimar, en el que fueron reconocidos artesanos, mineros y personalidades vinculadas a la promoción y expansión de esta piedra.

PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO DOMINICANO

Santos Echavarría destacó que la denominación de origen representa un avance para proteger la exclusividad del larimar, fortalecer la actividad minera y artesanal y generar mejores oportunidades para las familias que dependen de su extracción y comercialización.

“Esto significa proteger el esfuerzo de nuestros mineros y artesanos y asegurar que el valor de esta piedra se quede en Barahona y en el país”, expresó el ministro.

Calificó la gema como un patrimonio nacional y resaltó que su reconocimiento internacional contribuye a posicionarla en nuevos mercados, al tiempo que protege su identidad y procedencia.

IMPULSO A LA MINERÍA Y LA ARTESANÍA

El ministro reiteró el compromiso del Gobierno con el desarrollo de una minería responsable, la formalización del sector y la promoción internacional del larimar, declarado piedra nacional mediante la Ley 296-11, del 4 de noviembre de 2011.

Asimismo, señaló que el Ministerio de Energía y Minas coordina acciones con los ministerios de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Cultura y Turismo para ampliar la promoción de esta piedra dentro y fuera del país.

La celebración estuvo acompañada de presentaciones culturales, exhibiciones de piezas artesanales y reconocimientos a representantes del sector.

El Día Nacional del Larimar se conmemora cada 22 de noviembre, conforme a la Ley 17-18, del 23 de abril de 2018. La piedra se encuentra únicamente en el yacimiento de Los Chupaderos, ubicado en el distrito municipal de Bahoruco, provincia Barahona.

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