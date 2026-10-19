Ministro de Turismo entrega cuatro obras en Boca Chica

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SANTO DOMINGO.- El ministro de Turismo, David Collado, entregó este domingo cuatro obras que eran viejos reclamos de la comunidad, con una inversión de RD$76,532,953.

El funcionario entregó la reconstrucción de la plaza Los Caracoles, así como los remodelados parques municipal e infantil y la parroquia San Rafael Arcángel.

«Hoy estamos aquí entregando estas obras, viejos reclamos de la población, cuyo mayor valor es su impacto en la comunidad y su simbolismo», dijo.

Insistió en que el turismo debe tener un rostro humano y que su crecimiento debe sentirse en las comunidades. «El crecimiento del turismo debe expresarse, sentirse, en el bienestar de la gente», subrayó.

PARROQUIA SAN RAFAEL ARCÁNGEL

Con una inversión de RD$22,806,583, el proyecto tuvo una intervención de 971.5 metros cuadrados, de los cuales 143.7 corresponden a la parroquia y 510.4 a paisajismo.

Contempló la modernización de sus instalaciones, que incluyó área administrativa, baños de uso público y salón de eventos, además de una nueva distribución de los espacios con área para la sacristía y un salón.

PARQUE INFANTIL

La reconstrucción del Parque Infantil Boca Chica se ejecutó con una inversión de RD$19,970,944 en la intersección de la avenida San Rafael y la avenida Duarte.

La intervención abarcó 1,222 metros cuadrados e incluyó la reconstrucción de aceras, contenes y bordillos, paisajismo, rampas de acceso, área de juegos infantiles y gazebo.

También incluyó módulo de venta con equipamiento, bancos, zafacones, iluminación, señalética, bolardos, sustitución de mobiliario y remozamiento de la caseta de los taxistas.

PARQUE CENTRAL Y PLAZA CARACOLES

La reconstrucción del Parque Central, con una inversión de RD$17,010,000, comprendió 1,472 metros cuadrados, con 560 de área verde, 765 de pavimento y 50 de rampas para discapacitados.

El proyecto, delimitado por la avenida San Rafael y la parroquia al norte, la avenida Duarte al sur, la calle Pedro Mella al este y la calle Juan B. Vicini al oeste, contempla plazoleta de luces, paisajismo, iluminación, cambio de pavimentos, mobiliario urbano, área infantil y señalética.

La plaza Caracoles, con una inversión de RD$16,745,425, abarcó 1,495 metros cuadrados, con 220 de área verde, 575 de pavimento y 700 de camino natural de arena, delimitada por la avenida Duarte al norte y la playa de Boca Chica al sur. Contempla plazoleta, paisajismo, iluminación, mobiliario urbano, restauración de columpios y asientos altos, reconstrucción de acera y señalética.