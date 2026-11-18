San Salvador, 18 nov (Prensa Latina).- El ministro de Seguridad y Justicia de El Salvador, Gustavo Villatoro sostuvo un encuentro con el titular de Justicia de Haití, Patrick Pélissier, tras un recorrido en las instalaciones del Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot).

Villatoro calificó como estratégica la reunión con Pélissier a quien explicó las acciones y resultados alcanzados bajo la dirección del presidente salvadoreño, Nayib Bukele, según reflejó en su cuenta en la red social X.

A su vez, expresó que el ministro haitiano recorrió Cecot, la megacárcel salvadoreña, donde se encuentran recluidos cabecillas y miembros de pandillas que durante años causaron daño a la sociedad.

«Como lo hemos mencionado, somos un libro abierto para países amigos que desean conocer nuestra experiencia en el combate al crimen organizado y tomar acciones para fortalecer la seguridad de su territorio y en la región», apuntó.

A juicio, de Villatoro El Salvador es un referente en materia de seguridad y aseguró que su país está dispuesto a apoyar a otras naciones en la lucha contra la criminalidad.

Pélissier visita El Salvador para participar en la II Conferencia Internacional sobre Estado y Democracia (16 y 17 de noviembre), en representación del primer ministro de su país, Alix Didier Fils-Aimé, cuya visita había sido anunciada previamente por el vicepresidente salvadoreño, Félix Ulloa.

Entre los temas previstos figura el futuro de los más de dos mil efectivos de El Salvador desplegados en esa nación caribeña tras una emboscada en Haití -18 de octubre- a cuatro soldados salvadoreños que formaban parte de una misión internacional de la Naciones Unidas.

La megacárcel salvadoreña tiene capacidad para albergar a 40 mil reclusos y desde su inauguración, el 31 de enero de 2023, mantiene presos a pandilleros que cumplen sus condenas bajo estrictas medidas de seguridad.

En marzo del 2025, el Cecot se convirtió en una de las herramientas utilizadas del Gobierno de Donald Trump en la implementación de su política migratoria, tras la deportación de cientos de migrantes desde Estados Unidos a El Salvador, mediante un acuerdo en el cual pagará al país centroamericano seis millones de dólares a cambio de albergar unos 300 migrantes anuales.

El Cecot despierta interés en otros países de la región, en octubre las mandatarias de Costa Rica, Laura Fernández, y de Perú, Keiko Fujimori también recorrieron sus instalaciones con la intención de conocer su funcionamiento y adecuarlos a sus realidades

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